Una exposición colectiva de 53 artistas recuerda a Juan Ibáñez

El Teatro Auditorio de Roquetas de Mar acoge hasta el 31 de diciembre la exposición Juan Ibáñez entre amigos, un homenaje a este gran artista fallecido hace ya casi un año y que dejó tanta huella en todas las personas que tuvieron trato con él.

Hubo más de 150 personas en la inauguración de la muestra que tuvo lugar el pasado jueves en el Teatro Auditorio. El alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, acompañado de la primera teniente de alcalde, Eloísa Cabrera; la concejala de Cultura, María Dolores Ortega y otros miembros del equipo de gobierno asistieron a la apertura de la exposición. También estuvo en la inauguración el diputado nacional del PP, Rafael Hernando.

El primer edil de Roquetas, Gabriel Amat recordó la figura de Juan Ibáñez, señalando que "hoy es un día de recuerdo, es un día para mostrar un gran cariño a una persona, que hoy día es como si estuviera con nosotros, porque nos acordamos mucho de Juan Ibáñez. Hoy estamos aquí para rendir un homenaje a una persona que se lo merece. Todos tenemos en nuestra mente a un gran amigo".

Paula López, sobrina de Juan Ibáñez, agradeció en nombre de la familia al Ayuntamiento de Roquetas y a todas las personas involucradas en la exposición homenaje que se podrá ver hasta finales de año en el Teatro Auditorio. La joven muy emocionada leyó un texto donde dejó claro lo difícil que es para la familia la ausencia de Juan Ibáñez.

"Qué difícil es estar hoy aquí sin ti, que difícil es estar sin tu presencia, sin tu sonrisa, pero aunque es un día difícil, por otro lado es un día bonito y alegre porque sin estar aquí has hecho que nos reunamos todos, tu familia, tus amigos, tus compañeros, y ademas estamos rodeados de arte, tanto tuyo como de tus amigos que han querido hoy estar contigo", dijo López.

"Aunque tu vida ha sido corta, has sabido vivir tu gran pasión, como era el arte, que has podido compartir con nosotros. Has sabido disfrutar con tus amigos, y por la parte que nos toca a nosotros, tu familia, has sabido siempre estar ahí y darnos tu cariño. Por eso, verdaderamente hoy no debe ser un día triste, debe ser un día para admirar tu arte", concluyó Paula López.

La exposición Juan Ibáñez entre amigos se reparte entre la planta baja del Teatro Auditorio y la primera planta. En la planta baja hay un pasillo con obras de amigos de Ibáñez y en el otro pasillo hay una pequeña retrospectiva del artista.

En la primera planta, ambos pasillos se han llenado del arte de tantos amigos que han querido estar en esta exposición. En total son 53 artistas los que se han sumado a este gran homenaje a Juan Ibáñez. Hay 52 pinturas y una fotografía de Ibáñez realizada en el año 2009. Rafael y Vicente Ibáñez, hermanos de Juan Ibáñez estuvieron el jueves en la apertura de la exposición en recuerdo al artista que nació en Vera, pero que desarrolló parte de su vida en Roquetas de Mar.

En esta muestra exponen sus trabajos Fernando Barrionuevo, Gabriela Berlingueri, Peter Bothje, Pepita Camacho, Miguel Cantón Checa, Odu Carmona, Miguel Cárdenas, Pepe Checa, Maritina Delgado, Miguel Domínguez, Pablo Foruria, Blas Fuentes, José Antonio Hernández, Andrés García Ibáñez, Clemente Gerez, Lidia Guerrero Frías, Huz, Purificación López, Mari Carmen Lloret, Loli Lucas, Carmen Luna, Juan Antonio Maldonado, Aldo Martínez, Diego Martínez, Pedro Miguel Martínez, Carmen Martínez, Ágata Oliver, María José Ortega, Luis Oyonate.

También hay obras de Martín Pastor, Emilio Pérez, Carmen Pinteño, Mar Poza, Mariquina Ramos, Rubén Ramos, María Emilia Resina, Diego Miguel Rosas, Pepita Rubio, Dory Ruiz Gorriz, Paco Ruiz, Teresa Ruiz, Miguel San Pedro, Ana Sánchez, Manuel Sánchez, José María Sarabia, Isabel Simón, María del Mar Solbas, Isabel Toresano, María Dolores Triviño, Agustín Garren, Pedro J. García, Julio Visconti, Tatiana Guerrero Frías y Waldi. Destacar el gran trabajo realizado por Mariquina Ramos, comisaria de la exposición.