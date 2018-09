La familia Vida Muñoz expone 54 obras de su colección sobre Venecia

El Espacio 2 del Museo de Arte de Almería inaugura el próximo viernes, 28 de septiembre la exposición de pintura Venecia en el imaginario artístico de la colección Vida Muñoz. La muestra reúne obras de Antonio Reyna Manescau, Rafael Senet, Martín Rico, Mariano Barbasán, Juan Pablo Salinas, Vicente Palmaroli, Mariano Fortuny, Francisco Pradilla, Mariano Fortuny y Madrazo, Andrés García Ibáñez, Marco Missiaja e Iván Minio.

La apertura de la exposición será a las 20 horas y posteriormente tendrá lugar una conferencia inaugural a cargo del comisario de la exposición, Juan Manuel Martín Robles. La muestra estará abierta al público hasta el 16 de diciembre. Más adelante está previsto que Javier Barón, Jefe del Área de Conservación de Pintura del Siglo XIX del Museo Nacional del Prado pronuncié una conferencia en torno a esta interesante muestra.

Las obras que se expondrán en el Museo de Arte forman parte de la colección de Manuel Vida y Carmen Muñoz, una pareja que lleva 25 años en el mundo del coleccionismo de arte y que hoy día tienen una colección de pinturas de excelentes pintores del siglo XIX y XX. Además atesoran una de las mayores colecciones de pintura de Fortuny en España.

Manuel Vida es cardiólogo y Carmen Muñoz es ginecóloga. Ambos viven con mucha intensidad el arte, una de sus grandes pasiones. Aunque les encanta viajar, siempre que pueden hacen una parada en cualquier museo que les pille de paso para hacer una visita y empaparse de las obras que contenga la pinacoteca.

En esta exposición han reunido unas 54 obras donde Venecia está muy presente. "Hay óleos, acuarelas, grabados, dibujos y fotografías en esta exposición. La inmensa mayoría de los autores son muy conocidos, habiendo nueve artistas del siglo XIX y el resto son del siglo XX. Y también hemos incluido a Andrés García Ibáñez, que también ha pintado a Venecia, y que es una gran figura del arte actual", apunta Manuel Vida.

"El arte me ha gustado de siempre, mi padre me llevaba mucho al Museo del Prado. Luego me casé con Carmen Muñoz que le gusta el arte más que a mi. Yo la llevaba a museos cuando no quería ir, y ella me llevaba a mi cuando yo no quería ir. Esto nos llevó a conocer a Andrés García Ibáñez, persona que nos introdujo en el mundo del coleccionismo. A partir de ese momento hemos estado en subastas de arte, donde se consiguen obras muy interesantes". Todavía recuerdan la primera que adquirieron para su colección. "La primera la compramos en Motril, de un pintor llamado Portillo", subraya Carmen Muñoz. "Tenemos muchas obras del siglo XIX, una colección fascinante de Fortuny y también varias obras de García Ibáñez", sostiene Vida, que además apunta que "la verdad es que tenemos poco espacio ya en casa para tener tantas obras de pintura, ocupan su espacio".

Antes de esta nueva exposición, la familia Vida Muñoz ya prestó seis obras de Fortuny para el Museo del Prado y hace unos meses expusieron una gran colección de obras de Fortuny en el Castillo de Guzmán el Bueno en Tarifa. "De Fortuny contamos con más de 100 obras", apunta Carmen Muñoz. Manuel Vida y Carmen Muñoz cuentan con el fondo privado más importante y completo para acercarse a la obra de Fortuny, autor decimonónico que innovó los planteamientos estéticos de la acuarela y el dibujo en la segunda década del siglo XIX. "Aquí hay mucha gente que se sorprende cuando se enteran de que llevamos años haciendo una colección de pintura de grandes artistas, pero en Europa el coleccionismo de arte está a la orden del día. En Almería no sé cuantos coleccionistas estaremos, pero en otros países si sé que son miles y miles. Nosotros disfrutamos mucho con el coleccionismo, conoces gente, viajas y sobre todo, al final, aprendes mucho de arte", sostiene Manuel Vida.

"Nunca me he desprendido de ninguna obra. Fortuny no tiene precio para nosotros, porque reunir las obra que tenemos ha sido muy difícil, con lo cual esa obra no la pondremos nunca en venta. No somos marchantes, somos coleccionistas", sostiene Carmen Muñoz. Manuel Vida es un hombre que vive con intensidad la vida, ya que le encanta su profesión, y reunirse con los amigos a comer, pero sin duda, el arte es la otra gran pasión junto a su esposa Carmen. "Cuando llevo tiempo sin viajar, noto que tengo que salir a ver arte".