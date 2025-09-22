Gerardo Herrero rueda la cinta ‘Carta Blanca’, ambientada en la Guerra del Rif, en Tabernas

Tabernas acoge el rodaje de Carta Blanca, un thriller bélico dirigido por Gerardo Herrero y protagonizada por Iván Pellicer, Víctor Clavijo, Salva Reina, Joel Bosqued, Roberto Espinosa, Almagro San Miguel, Fran Berenguer y Andrés Picazo, entre otros.

La película está basada en la novela homónima de Lorenzo Silva, ganadora del Premio Primavera de Novela 2004 y retrata el viaje de un grupo de legionarios encabezado por el Sargento Bermejo en una misión casi imposible en la Guerra del Rif. La adaptación de la novela al cine es obra de Daniel Corpas y Lorenzo Silva.

La película se rueda durante 7 semanas en el desierto de Tabernas (Almería) y Alquife (Granada). Carta Blanca es una coproducción entre Bruja del Sur AIE y Tornasol Media. Cuenta con la participación de RTVE, Canal Sur y el apoyo del ICAA y la Junta de Andalucía y Diputación de Almería.

La película cuenta como Juan Faura (Iván Pellicer) se alista en la Legión para ser enviado a la Guerra de Marruecos. Allí queda atrapado en la venganza personal del jefe de pelotón, el sargento Antonio Bermejo (Víctor Clavijo), cuyo hermano acaba de ser torturado y asesinado en el Desastre de Annual. Ciego de ira, Bermejo arrastra a sus hombres a una misión suicida contra un poblado bereber que acabará en violencia desatada, locura y muerte.

Gerardo Herrero explica el germen de la película. “La novela en la que se basa la película relata un episodio poco conocido: una razia perpetrada por un pelotón de soldados a los que la jefatura militar había dado “carta blanca”. Creo que esta historia merece ser retratada en el cine español. Apenas hay huella de este pasado que tanto nos ha influido y nos influye”.

“Todas las grandes cinematografías han abordado alguna vez los momentos más duros de su historia y lo han hecho con valentía. Creo es tiempo de que lo hagamos con la Guerra del Rif, la última contienda que libró España más allá de sus fronteras. Se trata de un rodaje complejo pero estoy convencido de que es un reto fascinante” sostiene Herrero.

Una de las escenas del rodaje en el Desierto de Tabernas. / Manolo Pavón

Desde que fundó Tornasol en 1987, Gerardo Herrero ha producido más de 175 largometrajes de ficción y varios documentales y series para televisión. Como director tiene en su haber una veintena de títulos. Destacan entre ellos Las razones de mis amigos, que ganó el premio especial del jurado en la Semana Internacional de Cine de Valladolid. También El misterio Galíndez, seleccionada para los festivales de San Sebastián y Toronto, Territorio Comanche que participó en el Festival de Berlín, Los aires difíciles, ganadora de la Biznaga de Oro a la Mejor Película en el Festival de Málaga y Heroína, por la que recibió el premio al mejor director en el Festival de Málaga, Bajo terapia, que recibió la Biznaga de plata premio especial del jurado en el Festival de cine de Málaga 2023 y el Premio Platino a la mejor comedia iberoamericana de ficción 2023 y Raqa, protagonizada por Álvaro Morte y Mina El Hammani.

Como productor, ha realizado Los crímenes de Oxford y Balada Triste de Trompeta, de Alex de la Iglesia; Martín Hache y Lugares Comunes de Adolfo Aristarain; las películas de Juan José Campanella El hijo de la novia y El secreto de sus ojos, ésta última galardonada con un Oscar a la Mejor película extranjera; El viento que agita la cebada y Tierra y Libertad, de Ken Loach (Palma de oro en el festival de Cannes) y Que Dios nos perdone y El Reino, de Rodrigo Sorogoyen.