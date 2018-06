El guitarrista José del Tomate lanza mañana su primer disco 'Plaza Vieja'

José Fernández conocido artísticamente como José del Tomate lanza su primer disco titulado Plaza Vieja con la discográfica Universal Music. El nuevo trabajo discográfico que incluye ocho piezas se pone a la venta mañana viernes en toda España. El hijo menor de Tomatito está feliz, ve cumplido un sueño, como es contar con su primer disco, donde colaboran Diego El Cigala, Rancapino o el propio Tomatito.

Con veinte años recién cumplidos, José del Tomate se ha convertido en una figura de la guitarra. Fue hace nueve años, cuando se dio cuenta que su vida giraría en torno al flamenco y a este instrumento que ha visto en su casa desde que nació. En un principio se pensó que el hijo pequeño y único varón de Tomatito se podría dedicar al baile flamenco, pero pudo más la guitarra.

El guitarrista también recuerda en el tema 'El mejor de todos los tiempos' a Camarón

Mañana es un día especial para el joven guitarrista. "Estoy muy contento con el disco, porque ha quedado un trabajo que me encanta y las personas que lo han escuchado realmente me han felicitado". Y es que el disco comienza con El mejor de todos los tiempos dedicada a Camarón de la Isla, donde hay una participación de Duquende.

"El segundo tema se titula Almedina, que es una soleá por bulería y el tercero es un tanguillo que se llama Puerta Purchena, donde colabora Piraña a la percusión, canta Montse Cortés y los coros los hace mi hermana MariÁngeles Fernández y también esta mi sobrina Aitana del Pescao. En este tema hay una pequeña colaboración de mi padre", apunta el joven guitarrista.

Luego está el tema A mi padre, una bulería que dedica José del Tomate a su padre, donde colabora Josemi Carmona. El quinto tema se titula De ti me enamoré. "Es un homenaje a Manzanita donde colabora Joan Albert Amargós con la orquesta. Es una balada dedicada a Manzanita muy bonita". El sexto tema se denomina Collares, son unos tangos de Diego El Cigala. "Toca la percusión Ramón Porrina y a la voz Diego El Cigala", sostiene el guitarrista.

El séptimo tema de este disco lleva el título de Plaza Vieja, una taranta de Almería. Y el disco se cierra con una soleá que se titula La Joya donde canta Rancapino padre. "Estoy contento con este disco, que cuando me decidí a grabarlo ya estaba iniciado. Cuando tenía medio disco me propuse que tenía que terminarlo. Estoy muy feliz con las personas que colaboran en este trabajo".

José del Tomate vive un gran momento profesional y personal. "En estos momentos hay unos chavales fantásticos que tocan la guitarra muy bien". "Todo lo que tengo se lo debo a mi padre", sostiene el joven artista. El guitarrista no concibe sus conciertos de guitarra en los que falte el cante. "Siempre llevo cante, si me dan a elegir. Es algo fundamental en el flamenco".

Desde niño siempre vivió con intensidad el mundo del flamenco. "Cuando era niño muchos pensaron que me dedicaría al baile, pero siempre he bailado muy mal. Luego me incliné por la guitarra, aunque es con 11 años cuando ya me lo tomo más en serio. En ese tiempo soy consciente de que me quiero dedicar a la guitarra".

El mejor maestro que ha tenido José del Tomate es su padre. "Es mejor guitarrista que maestro, pero a mi me ha enseñado mucho, y cada día aprendo de él", sostiene. "Hay que estudiar mucho y machacarte con la guitarra. Lo que se ve en el escenario es bonito, pero detrás hay muchísimas horas de trabajo".

El 30 de julio, José del Tomate presenta su nuevo disco Plaza Vieja en el Teatro Real de Madrid. En Almería, la idea es presentarlo entre septiembre y octubre, ya que tiene un verano intenso de trabajo con giras por distintos países europeos acompañando a su padre, Tomatito.

De momento, ilusiones y ganas de trabajar no le faltan a José del Tomate que ya es padre de una niña, y espera un hijo para finales de este año. Este 2018, será un año para recordar.