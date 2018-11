Faemino y Cansado llegan mañana jueves a Roquetas de Mar con su espectáculo ¡Quien tuvo retuvo!’

Faemino y Cansado regresan a Roquetas de Mar con el espectáculo '¡Quien tuvo retuvo!'. Será mañana jueves a partir de las 21:30 horas en el Teatro Auditorio.

Cuando Faemino y Cansado diseñan la producción de un nuevo espectáculo, jamás les asusta el coste económico, nunca eliminan un gag o un sketch por caro que resulte llevarlo a escena.

En ¡Quien tuvo retuvo!, sin embargo, la producción ha sido más bien austera. “En definitiva, si no es excelente ni hay tema, repetimos puesta en escena y es barato’. Y ¿qué aporta este nuevo montaje a la carrera de Faemino y Cansado? Pues dos cosas a cual más importante: Risas y reminiscencias.

Faemino y Cansado son uno de los dúos cómicos más veteranos del país. Con una trayectoria de más de treinta años su apuesta por el humor más absurdo ha creado una escuela en el país.

Carlos Faemino y Javier Cansado se forjaron en los año 80 en el madrileño parque del Retiro, donde también dieron sus primeros pasos otros humoristas como Pedro Reyes o Pablo Carbonell. Desde el principio se centraron en un tipo de humor blanco y surrealista cargado de juegos de palabras y dobles sentidos.

Suelen ser historias muy trabajadas y con muchos detalles. No hablan de actualidad, no realizan imitaciones, no hacen chistes sobre políticos ni se visten de ama de casa.

Se dieron a conocer al gran público en el mítico programa 'Un, dos tres... Responda otra vez', y posteriormente en 'Cajón Desastre'. Y con esa apuesta lograron introducir a los cómicos españoles en los teatros, cuando tradicionalmente su trabajo se exhibía únicamente en las salas de fiestas.