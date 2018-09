"Mi interés es que mis novelas sean entretenidas y con mucha acción"

Gonzalo Giner cuando se planteó escribir Las ventanas del cielo, se propuso hacer una obra que no tuviera más de 500 páginas. "No lo conseguí. Lo de la extensión de las novelas tiene más que ver con el peligro de meterte en demasiadas tramas o en algunas que no aporten nada al relato". En cuanto a la evolución de su literatura en estos años dice que "en primera novela tenía menos oficio que ahora. Aunque ha pasado el tiempo, yo sigo siendo el mismo, tengo el mismo interés que tenía entonces, y es que las novelas sean entretenidas, de acción, con personajes muy de la calle. En cuanto a estilo espero haber mejorado un poco". Lo que si tiene claro es que con su última novela quiere que el lector "se quede con la idea de que cuando acudan a una catedral gótica y miren una de las vidrieras, lo hagan de otro modo, que entiendan que detrás de la espiritualidad hay artistas que transmiten grandes mensajes".