La gira internacional de Alejandro Fernández hace escala este sábado en Almería

La entrada del verano en Almería se celebrará, tras la noche de San Juan, con la música de un referente internacional como Alejandro Fernández. El artista mexicano actuará en la capital hoy 24 de junio, a partir de las 22 horas, en el Recinto de Conciertos del Ferial, en lo que será la primera cita estival organizada desde el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, de la mano con Planet Events y Live Nation.

La gira Amor y patria de Alejandro Fernández lleva una producción completamente nueva que se podrá disfrutar en Almería con un auténtico referente de la música mexicana que, tras cinco años sin visitar España, interpretará sus grandes éxitos en una gira que hará en Almería su tercera escala en nuestro país.

Las entradas están a la venta en la web www.planetevents.es, Red Ticketmaster y El Corte Inglés y también lo estarán en la taquilla del Recinto de Conciertos desde dos horas antes del comienzo del concierto.

En la gira, que se presenta por primera vez en el mundo en España y que después pasará por Estados Unidos y Canadá, celebrará el amor que tiene por la música, su familia y su patria, interpretando grandes éxitos como Me dediqué a perderte, Tantita pena o Como quien pierde una estrella e incluyendo algunos de su padre Vicente Fernández (El Charro de Huentitán), fallecido en 2021. “Estoy emocionado de regresar a España, volver a ver a mis fans y poder cantar juntos todas nuestras canciones favoritas”, comenta.

Alejandro Fernández comenzó 2023 lanzando Inexperto en olvidarte (Universal Music), el primer sencillo de su nuevo álbum, que verá la luz próximamente. Más reciente, ha estrenado su nuevo sencillo No es que me quiera ir, una balada ranchera que tiene sabor a dolor y tequila. Canción realizada bajo el tradicional sonido del mariachi, pero con la inclusión del acordeón. Es de la autoría del multipremiado compositor Edén Muñoz, quien retrata en la letra la reflexión de un hombre que tiene que abandonar una relación, pero no por voluntad propia, sino porque se dio cuenta que todo el amor que siente no tiene eco en la persona amada.

A lo largo de su carrera, Alejandro Fernández ha vendido más de 35 millones de discos y ha ganado innumerables premios; tiene dos Grammys latinos y una estrella en el Hollywood Walk of Fame, entre otros. Hace unos meses recibió Gaviotas de plata y oro por su exitosa participación en el Festival de Viña del Mar.

Ha logrado numerosos ‘números uno’ en Latinoamérica, Estados Unidos y España. Ha colaborado con artistas como Beyoncé, Christina Aguilera, Gloria Estefan, Marc Anthony, Rod Stewart, Plácido Domingo, Maná o Christian Nodal.

Además, siempre ayuda a los demás; por ejemplo, en 2020 lanzó, junto con otros artistas, “Vota por nosotros”; ese mismo año dedicó su Latin Grammy a las víctimas de los huracanes del sur de México donando un millón de pesos a la Cruz Roja; recientemente, se unió a Fher Olvera en la campaña We are home; en su gira de 2021 generó más de 100.000 dólares para Families belong together.

Y es que “El Potrillo” ha continuado con el legado de su padre Vicente Fernández, llevando con orgullo sus raíces, poniendo en alto la música mexicana por el mundo, consolidando su posición como el máximo exponente del género ranchero en los últimos tiempos.