El juego en la nube abraza a la RTX 4080

Nvidia ha anunciado la puesta en marcha de sus nuevos servidores equipados con los SuperPODs GeForce NOW RTX 4080. Las zonas cercanas a San José, Los Ángeles, Dallas y Frankfurt serán las primeras en activar la mejor versión del servicio de juego en la nube, y los usuarios españoles con una cuenta Ultimate podrán beneficiarse conectándose a los servidores de Alemania. En las próximas semanas, Nvidia irá actualizando los servidores de más ciudades. Los interesados, podrán monitorizar el proceso a través de un mapa facilitado por la compañía.

Gracias a los nuevos SuperPODs, que gozan de la arquitectura Ada Lovelace de Nvidia, los usuarios Ultimate podrán jugar a sus títulos favoritos con un rendimiento jamás visto en la nube. Los juegos podrán retransmitirse a 240 cuadros por segundo con NVIDIA Reflex, con la sensación de estar corriendo en un ordenador local, a resolución 4K y 120 fps con soporte para DLSS 3 y trazado de rayos RTX, así como en monitores ultrapanorámicos a 3840 x 1600 puntos de resolución y 120 cuadros por segundo.

Los usuarios con una cuenta RTX 3080 han visto su subscripción actualizada a la membresía Ultimate sin variaciones en el precio. Aquellos que aún se vean obligados a conectarse a un servidor RTX 3080, ya podrán disfrutar de las resoluciones ultrapanorámicas y del HDR en las aplicaciones de PC y macOS.

Con la activación de los nuevos servidores, Nvidia también ha anunciado 10 juegos que se suman a GeForce NOW esta semana: Farlanders (Nuevo en Steam); Surviving the Abyss (Nuevo en Steam); Tortuga - A Pirate’s Tale (Nuevo en Epic Games); Epistory - Typing Chronicles (Nuevo en Epic Games); Absolute Drift (Steam); BLACKTAIL (Steam y Epic Games); Dwarf Fortress (Steam); Hello Neighbor 2 (Steam y Epic Games); NEBULOUS: Fleet Command (Steam); y Shadow Tactics - Aiko’s Choice (Epic Games Store)

Los miembros del servicio también tendrán la oportunidad de celebrar el año nuevo chino en la versión 3.4 de Genshin Impact, disponible con controles táctiles para dispositivos móviles.

La subscripción GeForce NOW Ultimate está disponible por 19,99 euros al mes o 99,99 euros por seis meses. Los usuarios interesados, pueden disfrutar de las ventajas de esta membresía contratando el servicio a través de la página oficial de Nvidia.