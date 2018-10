El legado de los Beatles con arreglos sinfónicos llega al Padilla

Con la canción compuesta por John Lennon y Paul McCartney, All you need is love como título, el Auditorio Municipal Maestro Padilla se rinde hoy jueves, 11 de octubre, a partir de las 21 horas, al majestuoso legado del cuarteto de Liverpool más famoso de todos los tiempos: The Beatles.

Pero no se trata de un concierto tributo cualquiera, Beatles Symphonic es una producción internacional (España, Eslovaquia y República Checa) que mezcla el sonido de los temas de los Beatles con una banda de rock y una formación sinfónica, para una de las citas musicales más atractivas de la programación del 'Otoño Cultural' puesta en marcha por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería.

Las entradas se encuentran a la venta a un precio de 28 euros para el patio de butacas y de 24 para la zona del anfiteatro.

Beatles Symphonic es posible gracias a una banda compuesta por músicos de Eslovaquia y República Checa, una formación sinfónica con músicos españoles que han girado con artistas de renombre internacional como Plácido Domingo o Raphael, a lo que se suman vídeo proyecciones para, en combinación, hacer un recorrido sobre los grandes éxitos de los Beatles. Casi treinta personas en escena para escuchar los himnos del repertorio de la banda como pocas veces se ha podido disfrutar en directo.

The Beatles son los protagonistas, a través de sus canciones, orquestadas para fusionar el pop-rock y los sonidos sinfónicos, y a través de vídeo proyecciones que nos sitúan en la realidad de lo que este grupo formado por John Lennon, Paul McCartney, Ringo Star y George Harrison, significaron para la música y para la sociedad de la época.