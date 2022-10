El legendario batería Joe Dyson y su banda actúan mañana sábado en Clasijazz

Clasijazz vivirá mañana sábado a las 22 horas uno de los grandes conciertos del año con la actuación del batería Joe Dyson y su banda que llegan directamente desde Estados Unidos. La banda la componen Joe Dyson, batería; Gladney, saxo tenor; Steve Lands, trompeta; Oscar Rosignoli, Piano y Barry Stephenson, bajo.

Dyson ofrece un toque de fuego con ritmos relajados, mientras que su banda cautiva con tonos sensuales y hermosas melodías inquietantes. Esta banda filtra magistralmente el léxico de la música moderna a través de un distintivo New Orleans Swing. Tocando música del álbum debut de Dyson, Look Within, el quinteto combina elementos de gospel, jazz, R&B, AFRO New Orleans Rhythm y Spiritual Philosophies que logran crear un paisaje sonoro delicioso.

Joe Dyson, líder de la banda es considerado como uno de los mejores bateristas de la escena musical, se puede escuchar con los artistas ganadores de varios Grammy como Pat Metheny y Side Eye Trio, el artista multiinstrumental Nicholas Payton. Dyson también forjó un nuevo camino para la música con Stretch Music de Christian Scott aTunde Adjuah, creando un nuevo enfoque para tocar la batería con su Pan African Kit.

Gladney es el saxo tenor, multiinstrumentista y compositora nominada al Grammy, es una de las más destacadas creativas de Nueva Orleans y una de las principales exponentes contemporáneas del saxofón.

Steve Lands es trompeta y proviene de la ciudad de Baton Rouge, Louisiana. Steve ha estado balanceándose en escenarios, clubes, bares, museos, lugares de culto y estudios en todo el mundo durante más de una década.

Oscar Rosignoli es un pianista hondureño que fusiona muchas tradiciones en su música, desde su formación en música clásica hasta su pasión por el jazz latino y norteamericano. Actualmente reside en Nueva Orleans y trabaja con algunos de los mejores músicos de jazz de la ciudad. También ha establecido su reputación en varios entornos y bandas, incluido su brillante trío Extended con Matt Booth y Brad Webb y liderando su propio cuarteto.

Barry Stephenson es el bajo y compositor acústico/eléctrico radicado en la ciudad de Nueva York. Stephenson ha sido aclamado como “uno de los bajistas más buscados en la escena actual”.

Lanzado en 2020, Barry’s The Iconoclast fue nominado para el NAACP Image Award® por Mejor Álbum de Jazz (Instrumental), y fue notablemente el único álbum producido de forma independiente en una categoría que incluía el trabajo de Jon Batiste, George Burton, Christian Sands e Immanuel. Wilkins. The Iconoclast también fue nombrado por la revista Offbeat como uno de los 50 mejores álbumes de 2020.