La obra ‘La linterna mágica’ de Manuel Falces reúne 92 imágenes de rodajes de cine

En enero de 2020 se cumplirán diez años de la muerte del fotógrafo almeriense Manuel Falces. Este artista que siempre amó su tierra fue el impulsor de lo que hoy es el Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) que ha cumplido ya 27 años. Antes del CAF, Almería reunió a los más grandes fotógrafos del mundo en lo que se denominó Proyecto Imagina.

Falces, una persona brillante, con una cabeza con pensamientos y proyectos muy adelantados a su tiempo, dejó un legado excepcional que hoy gestiona la Fundación que lleva su nombre y que dirige Matilde Sánchez, la viuda del fotógrafo.

Precisamente de esos fondos, la Fundación junto al Ayuntamiento de Alcudia de Monteagud con la colaboración de la Diputación Provincial, ha lanzado el libro La linterna mágica donde se reúnen 92 fotografías vinculadas a la época dorada de los rodajes en la provincia de Almería. Así mismo también ha dado pie a una exposición que lleva el mismo título y cuya primera parada ha sido Alcudia de Monteagud, donde fue clausurada el pasado 20 de agosto.

La obra se abre con un texto de Manuel Falces. “El paisaje fijado en una fotografía se transforma en un escenario. Un escenario puede colocarse en cualquier lugar. Un escenario, no sólo es paisaje, es teatro, con sus telones de fondo, sus decorados. Al hacer fotografías me he apropiado de los cielos y de la tierra. Así lo hice con rostros, animales, muebles, murallas… Después, como si fuera Merlín, los he ido transformando”, apunta el fotógrafo.

Matilde Sánchez, que ha dirigido, seleccionado, diseñado, maquetado y es la autora del relato fotográfico de la obra La linterna mágica sostiene que “paisajes llenos de sentido y emoción, también de memoria, habitados, a veces, y que forman parte de esa construcción del mundo a través de la fotografía, a través del cine”.

“Una colección de escenarios, rodajes, extras y especialistas de cine, junto a algunos de los actores, actrices y directores que dejaron su huella en esta tierra, unas veces acompañando a su padre en los rodajes, otras con sus propias narraciones fotográficas en esos escenarios que también eran suyos. El cielo con sus nubes, la luz y el desierto, presencia constante en sus fotografías”, apunta Matilde Sánchez.

Una primera parte de la obra se centra en fotos de algunos de los decorados de los rodajes, algunos de ellos tristemente ya han desaparecido. Otro de los apartados se centra en los extras, los especialistas y destaca la figura de El Habichuela.

Luego hay un apartado dedicado a actores, actrices y directores de cine donde destacan Gene Hackman, Tomás Milián, Sergio Corbucci, Giuliano Gemma, Charles Martin Smith, Lee Marvin, Gary Grimes, Lucía Bosé, Bud Spencer, Richard Lester, José Suárez, Ron Howard, Teresa Gimpera, Simón Andreu, Patrick Wayne y Stephen Boyd.

Destaca en esta obra un apartado dedicado al rodaje de la película El reportero de Antonioni con Jack Nicholson y María Schneider. Matilde Sánchez recuerda que el director de la película había blindado el rodaje, con lo cual no estaba permitido el acceso de prensa. Falces y Matilde hicieron fotografías en el Hotel Costasol y en el Rincón de Juan Pedro. En una ocasión fueron perseguidos por personal de seguridad de la película que los pillaron haciendo fotografías. El documento es extraordinario.

Sin duda, se trata de una obra que tiene un marcado carácter histórico y documental para entender mejor la época de esplendor de rodajes en Almería.