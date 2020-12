El año triunfal en la literatura de la escritora María Ángeles Lonardi

El año 2020 ha sido complicado para todos. La escritora María Ángeles Lonardi, afincada en Almería, considera que el año ha sido horrible. “En lo personal ha sido muy difícil y triste porque perdí a mi padre, con quien tenía muy buena relación a pesar de la distancia, pero en lo literario, no ha sido tan malo para mí”.

“Me ha resultado muy provechoso en cuanto a Encuentros literarios y Congresos virtuales. Este año participé en quince Encuentros Internacionales en Argentina, México, Italia, Costa Rica, Bangladesh (India) en Georgia y en Perú. He participado en una decena de antologías, una coordinada por mí contra la violencia de género y un libro benéfico, tres en Italia, una en Tetuán y una en Granada, dos en Murcia y una en Georgia “, cuenta Lonardi a modo de balance.

“Desde septiembre soy miembro del Foro Internacional para una Cultura y Literatura de la Paz, PAZ FLAC Latinoamérica y en octubre, he sido designada Embajadora de la Paz para WWPO WorldWide Peace Organization, Organización Mundial de la Paz, por la actividad literaria desarrollada en Andalucía España”, cuenta con orgullo esta argentina afincada en Almería.

“Este nombramiento me llega después de que me propusieran desde Paz Iflac Latinoamérica y la Directiva de la Organización evaluara mi curriculum vitae y mi trayectoria literaria y todo esto sin yo saberlo. Que gente que apenas conoces, te valore, te reconozca, te honre y te respalde de esta manera es maravilloso. Estoy profundamente agradecida a la Profesora María Cristina Azcona, al Profesor Bruce L Cook y al Dr. Ernesto Kahan Premio Nobel de la Paz 1985, o sea, la Directiva de la Organización, por honrarme con este nombramiento que me llena de orgullo y que viene a reforzar mi convencimiento de que el camino para la paz en el mundo, empieza generando paz en nosotros mismos y entre nosotros, en nuestro entorno más cercano, para luego expandir la paz a los demás, a la humanidad”, sostiene.

Lonardi obtuvo el Primer Premio en el Certamen Internacional de Cuento y Poesía Luis B. Negreti de SADE (Sociedad Argentina de Escritores) Filial Junín, Buenos Aires (Argentina). Se lo notificaron el 13 octubre. Este premio contempla la edición de una antología con los ganadores de cada categoría.

Este año además, tan especial, le dio por participar en tres certámenes en Italia. Uno en Cittá di Como, en el norte de Italia, estuvo entre los seleccionados pero no llegó a finalista. En el segundo quedó finalista, en Villanova di Guidonia en Roma, en el XII Concurso Internacional de poesía inédita El Federario.

Este prestigioso Premio Internacional convocado por Aletti Editore y que cuenta en el Jurado con Giuseppe Aletti y Alessandro Quasimodo (hijo de Salvatore Quasimodo, premio Nobel de Literatura 1959), premia con Edición de Antología conjunta de los finalistas. También en el sur de Italia, en Catanzaro, Región de Calabria, quedó Finalista de la IX Edición del Premio “Academia de Bronce” Homenaje a Alda Merini. “Me comunicaron en Septiembre, que entre 2000 obras fui seleccionada y que formo parte de la Antología de autores finalistas de 6 países. Pero la cosa no queda ahí, porque han decidido premiar mi poema Si te marchas o Se vai via (italiano) con el Gran Medallón de Diamante (7 centímetros de diámetro). El medallón es insertado en un elegante estuche y será acompañado por un certificado con la motivación crítica del jurado”, cuenta muy emocionado Lonardi.