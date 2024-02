El mundo del flamenco rinde un homenaje lleno de arte a Pedro Segura

Pedro Segura se lo merecía, y sus hijas y su yerno, Juan Carmona, lo hicieron realidad, arropados por el Ayuntamiento de Almería. El compás y el talento de algunos de los más importantes artistas del flamenco cantaron y tocaron el sábado en el Auditorio Maestro Padilla en memoria de este hostelero de referencia de la ciudad de Almería durante décadas (las últimas al frente de la Taberna Sacromonte) y fuertemente vinculado al mundo del flamenco.

Estrella y Kiki Morente, Tomatito y José del Tomate, o Israel Fernández, así como algunos artistas de otros géneros, como José Luis Jaén, Diego Cruz o Paco Rivas, compartieron su arte ante un público que llenó el Auditorio Maestro Padilla durante tres horas y media llenas de duende.

El sentimiento a flor de piel en cada artista, que le dedicaron un abanico de palos flamencos: tarantos, bulerías, tangos, fandangos y bulerías, entre otros, en recuerdo de una personas que entregó su corazón a todos los grandes artistas, con especial amistad con Enrique Morente.

Con la foto de Pedro Segura como telón de fondo, hubo momentos especialmente emotivos, como cuando participó su nieta, Lola de la Estrella, que cantó acompañada por la guitarra su padre, Juan Carmona El Camborio, de los Ketama, yerno del homenajeado, o el abrazo de María del Carmen Segura, Almaría, con Estrella Morente, que luego juntas interpretaron una canción.

Entre los artistas que participaron se encuentran nombres como los de Estrella y Kiki Morente, hijos de Enrique, puesto que era uno de los cantaores más estrechamente ligados a Pedro Segura. También estuvo Juan Carmona, su yerno e hijo de Juan Carmona Habichuela. Israel Fernández, Segundo Falcón, Enrique Heredia El Negri, Antonio Carbonell, Rocío Segura, Sonia Miranda, David y Carlos de Jacoba, con Sergio Díaz Segura en la producción. Además, se sumaron a la fiesta flamenca José Luis Jaén, y su voz desgarradora, y un dúo inolvidable, formado por Diego Cruz y Paco Rivas.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, expresó su apoyo asistiendo al homenaje, donde se vivieron combinaciones maravillosas como la voz de Israel Fernández con la guitarra de Tomatito, o el tocaor almeriense con su hijo José del Tomate.

Un merecido homenaje y una oportunidad única para disfrutar del flamenco del bueno, con un fin de fiesta en el que incluso Estrella Morente regaló un genial baile flamenco. Fue, en definitiva, un sentido reconocimiento a un hombre que hizo ciudad y contribuyó de manera decidida a engrandecer el flamenco en Almería. Gracias maestro, gracias Pedro Segura.

La hija del homenajeado, María del Carmen Segura aseguraba con mucha emoción que “en este homenaje irrepetible e inigualable, los artistas han demostrado a mi padre cuanto lo querían”. “No hay palabras para tanta verdad, porque fue un homenaje donde todo el mundo se entregó y todos pusieron su corazón. La gente salió muy emocionada”.

“Mi padre no era cantaor ni bailaor, era hostelero, pero era artista de artistas. Este tipo de homenaje no se suelen dar, pero en este caso se le hizo a mi padre. Se ha vivido algo muy especial y como hija no puedo estar más orgullosa. No hay palabras para describir lo vivido”, confiesa María del Carmen Segura.