El mundo de la música se viste de luto con la muerte del empresario Joaquín de la Muela

El mundo de la música se viste hoy de luto con la muerte de Joaquín de la Muela. El que fuera cantante y luego representante artístico y empresario, gran amigo de Rocío Jurado y Antonio Machín fallecía esta tarde a las 17 horas.

Joaquín de la Muela desde el fallecimiento de su esposa, Pilar García Ruiz el 12 de diciembre de 2016, ya nunca fue el mismo. En muchas ocasiones, lo dejó claro en muchas entrevistas, donde aseguraba que la echaba mucho de menos. Ello le provocaba una gran tristeza. En los últimos meses a sus 87 años, no se encontraba bien, y de hecho, aplazó la salida del que iba a ser su disco número 9.

En mayo del año pasado en el Hotel Bahía Serena de Roquetas de Mar presentó sus dos últimos trabajos. Por un lado, Mi vida sin tí, que estaba dedicado a su mujer, Pili. “En esas horas del día que estás solo en tu estudio la cabeza no para de pensar. Esa soledad te lleva a la conclusión de que no hay arreglo, y que tienes que vivir solo y caminar hacia adelante, rodeado de tu familia y tus amigos. Yo por suerte, tengo muchos amigos”, confesaba hace un año a Diario de Almería.

Enla intensa vida de Jaoquín de la Muela ha habido momentos muy dulces y algunos amargos, pero la música siempre le ha acompañado. Con siete años ya cantaba en el Preventorio del Niño Jesús, que era donde metían a los niños que no tenían para comer. “Entré para tres meses y estuve más de tres años”, recordaba.

Cuando rememoraba ese tiempo, De la Muela siempre tenía en mente la figura de su padre. “Mi padre estaba en la cárcel y no teníamos medios. Después estuvo tres años sin que le dieran trabajo por sus ideas políticas. Por eso empecé en la música muy joven. A los 13 años me metí a trabajar en Calzados Olimpia a limpiar cristales y yo iba a Educación y Descanso donde teníamos al Maestro Barco. A las 17 años ya estaba en la orquesta Donaire, y a los 25 años hice mi propia orquesta, Los Ícaros, una formación musical muy famosa en toda España. Fueron más de cinco años inolvidables”.

El segundo disco que presentaba hace un año fue La música fue y es… mi vida. En este trabajo aparecían varios temas de José Luis Perales como Balada de una despedida, Su supieras como te amo, Te quiero con el corazón, Hoy me acorde de ti, Buenos días tristeza o No resulta fácil. En aquella presentación estuvo Gabriel Amat, alcalde de Roquetas y gran amigo de Joaquín y fue presentada precisamente por Juan Domínguez, excelente locutor, que tres meses después falleció.

Joaquín de la Muela recordaba a Rocío Jurado. “Que puedo decir de Rocío, era de la familia. Pero reconozco que no puedo estar todos los días con los recuerdos porque me volvería loco. Mi historia la reconocerán todos cuando yo ya no esté” confesaba.

Ocho discos en 15 años

En los últimos 15 años salieron ocho discos de Joaquín de la Muela. “A pesar de los años dedicado a la música, no tenía un recuerdo de mis actuaciones en televisión y de mis conciertos. Pensé que debería dejar un recuerdo a mis hijos. Ahí surgió el primer disco que lo hice pensando en mi familia y en mis amigos. A partir de ahí fueron surgiendo los nuevos discos, además me hice un estudio propio en mi casa de Aguadulce, y desde ese momento hasta hoy”.

En su despacho, las paredes seguirán cubiertas por fotografías de Joaquín con muchos de los artistas a los que ha conocido, muchos de ellos ya fallecidos. Con el paso de los años, Joaquín de la Muela mira hacia atrás, y está orgulloso del trabajo que ha realizado siempre y el trato con la gente. “El negocio de la música ha cambiado mucho. En nuestra tierra, la representación de artistas la inicié yo, llevábamos todas las orquestas, hacíamos las fiestas de los pueblos. En la agencia tenía once personas trabajando”.

En su despacho pasa las mañanas, desayuna en la Cafetería Patri y luego evoca muchos recuerdos. “Recuerdo a Antonio Machín, que una vez que acababa sus actuaciones, nos poníamos a hablar de la vida y se nos hacían las cuatro de la madrugada”. Así era Joaquín de la Muela.

El velatorio tiene lugar en el Tanatorio de Almería en la calle Suflí y hoy martes será la misa en el propio Tanatorio a las 18 horas.