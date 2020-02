El musical ‘La fuerza del destino’ triunfa en El Ejido en recuerdo al grupo Mecano

El musical La Fuerza del Destino, considerado el mejor homenaje realizado al grupo Mecano, superó con éxito su paso por el Auditorio de El Ejido y es que el sábado el público disfrutó de una de las apuestas municipales de la temporada cultural de invierno. De esta manera, los asistentes bailaron y cantaron los temas más sonados de la mítica banda, todo un referente del pop de los años 80 y 90 y que ya forman parte de la historia musical de este país.

Un total de 16 artistas, entre músicos, vocalistas y bailarines han realizado un viaje musical muy especial que ha tenido como escenario el metro como un espacio urbano bastante simbólico de la movida madrileña de los años 80. De esta manera, se rememoraron temas tan sonados como Me colé en una fiesta, Hoy no me puedo levantar, Maquillaje, Hijo de la luna o Hawaii-Bombay.

Estilos como el pop, el rock, la salsa, el jazz, el soul o el flamenco sonaron el sábado de la mano de cinco grandes músicos dirigidos por Alexander Pantchenko, que ya realizó esta labor en el último musical de Nacho Cano. Incidir en que el cuerpo de baile estuvo conformado por bailarines con grandes trayectorias en los mejores musicales de los últimos años y contó, además, con dos de los mejores especialistas en salsa acrobática de nuestro país. Las coreografías han sido creadas por Alberto Escobar, bailarín y coreógrafo con una extensa formación, que ha participado en las mejores producciones ininterrumpidamente desde su paso por Hoy no me puedo levantar.