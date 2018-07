'Mi objetivo es que la gente salga de los conciertos amando a García Lorca"

El cantaor catalán actúa este domingo a partir de las 22 horas en la Plaza de Toros de Almería. Cerrará esta edición del Festival de Flamenco de la ciudad.

-Llegas a Almería este fin de semana con nuevo trabajo discográfico Enlorquecido. García Lorca siempre tan presente en tu vida y en tu cante.

-Sobre todo estos últimos años en los que he estado inmerso en su obra y también en su vida, es un hombre que amaba el Flamenco y siento mucha gratitud hacia el y su compromiso con nuestra música más universal.

-En este trabajo la figura del poeta granadino se engrandece con tu voz. ¿Qué significa García Lorca para ti y cuando lo descubres?

-Yo lo descubrí como mucha gente de mi generación en el Flamenco, a través de los discos de Camarón, Enrique Morente o Carmen Linares, después a través de libros que me han ido regalando y que después yo mismo he ido comprando hasta sentir este enganche tan fuerte hacia él.

-¿Cuándo te propones llevar a cabo esta joya musical que es Enlorquecido?

-Me propuse el reto hace tres años de hacer una selección de poemas e ir confeccionando mi propia música, ya solo ese hecho suponía escalar una montaña gigante, pero sin darme cuenta, poco a poco, en el camino he ido llenándome de momentos emocionantes en los que he tenido la ayuda del maestro Joan Albert Amargós entre otros, y de sentir que había emprendido un viaje de aprendizaje por todo el universo lorquiano que me dejaría marcado para siempre.

-¿Qué te ha enseñado Federico García Lorca?

-A hacer más fuerte mi compromiso con la cultura, a repartir amor y ayuda al más desfavorecido, a movilizarme mucho más para hacer un mundo algo mejor, además de enseñarme a amar a todos los artistas de su generación a los que él tanto destacaba.

-El universo de Lorca parece que siempre te ha acompañado. Imagino que te ha quedado mucho material para continuar con más enlorquecidos.

-Así es. Federico es infinito y en cada poema hay miles de rincones llenos de belleza, misterio y emoción. Tengo varios poemas musicalizados que no entraron en el disco y que espero poner en una próxima reedición especial.

-Hasta el momento las críticas están siendo positivas en torno a este trabajo que traes a Almería. No sé si las críticas te suelen afectar en tu quehacer diario de escenario en escenario.

-Soy un ser humano sensible y por supuesto a cualquier crítica mala o buena, pero mi objetivo es que la gente salga de los conciertos amando a Federico García Lorca, que cuando lleguen a sus casas tengan su imagen y su palabra en la cabeza y en el corazón, que lo busquen a través de su obra, incluida la gente joven y los niños y niñas que ya me mandan dibujos y cartas preciosas, eso es lo más emocionante de todo.

-Siempre que hablo con gente del flamenco, siempre me gusta saber la influencia en su trabajo que han tenido los cantaores antiguos.

-Toda, he amado y amo mucho esto desde el principio, a todos los artistas que me emocionaban y emocionan, sin esa base no sería igual, por suerte tuve la escuela de las Peñas Flamencas, los tablaos, los festivales maratonianos. Agradezco mucho ese bagaje porque me ha permitido crecer poco a poco y base de mucho esfuerzo y constancia.

-En tu caso, Miguel tú que has escuchado tantos géneros musicales en tu vida, de no haberte inclinado por el flamenco, te ves cantando otra cosa.

-A mí me produce placer cantar, y las músicas populares que hablan de lo esencial y verdadero de la vida desde esa sencillez poética me encanta, se que disfrutaría cantando canción mexicana, tango argentino o bolero, pero se también que mi centro es el Cante Flamenco.

-¿Qué van a poder disfrutar el público que se acerque en Almería a verte?

-El concierto está dividido en dos partes, la primera es un viaje hermoso por la poesía de Federico en sus distintas etapas, y la segunda es un recital de cante donde no hay más rienda suelta a la improvisación y a la sorpresa.

-Se vive un gran momento en el mundo del flamenco. Tu opinión sobre la situación actual siempre es importante.

-Me hace inmensamente feliz ver a tantos artistas jóvenes en el Flamenco a los que admiro, porque son el futuro y porque tienen un talento que cuando les oigo me hacen llorar, nombres como María Terremoto, Kiko Peña, Israel Fernández, Rancapino Chico y un largo etcétera que mantienen viva la llama del Flamenco y es motivo de celebración.

-Me podrías decir las claves de Miguel Poveda para enganchar tanto al público.

-Yo no tengo claves, subo al escenario y me dejo hasta el último aliento como lo hacen todos los artistas de vocación y eso la gente lo agradece.