La obra ‘Los imitadores’ cuestiona la forma en que se mira al diferente

Esta segunda obra del autor, Ricardo Pérez García, es una obra que nace de un relato corto que escribió hace años en base a su experiencia en años de enseñanza como profesor de matemáticas. “El hecho de ver esa lucha de la que antes hablaba entre sentirse aceptados y mostrar lo que tienen de diferentes es algo por lo que siempre he mostrado interés”, explica Pérez García.

“Sin duda, los niños y adolescentes son una fuente de inspiración inagotable, pero no solo en literatura, sino en el trabajo. Al menos para los que nos dedicamos a la enseñanza”.

Publicada por Círculo Rojo Grupo Editorial, la historia se centra en un pueblo donde todos los adolescentes son iguales excepto uno que es totalmente diferente a todos. Una obra con fines benéficos ya que “los beneficios de la primera edición serán donados a ANHIPA, la Asociación de niños hiperactivos del Principado de Asturias”, explica su autor.

“A lo largo de mis años como profesor me he encontrado con distintas situaciones en las que un diagnóstico no era aceptado y asociaciones como ANHIPA contribuyen a la normalización del trastorno”. Una obra dirigida a todo aquel que alguna vez se ha sentido distinto a lo largo de su vida y para aquel que “por una u otra razón se aleja de lo considerado “normal””.

La obra se sitúa en el pueblo de Anfitea, todos los adolescentes son iguales. Literalmente. Indistinguibles. Todos son chicos, todos se llaman igual, todos son morenos, con el mismo corte de pelo, el mismo tatuaje, los mismos piercings.

El mismo sosia repetido una y otra vez. Esa monotonía es rota por un niño que nace rubio, con la piel clara y unas inquietudes que lo vuelven diferente en la miríada atezada del pueblo.

En esta segunda novela de Ricardo Pérez García, el escritor muestra su conocimiento sobre los adolescentes con una mirada muy particular en la que pone de manifiesto la lucha entre la necesidad del adolescente de sentirse aceptado por el grupo y la de desarrollar su propia personalidad en base a las diferencias que lo definen

Ricardo Pérez García nació en Luarca, Asturias, en 1977. Se dedica a la enseñanza desde hace más de veinte años. Imparte clases de matemáticas a alumnos de secundaria y bachillerato en un centro de estudios en Oviedo.

Escribe desde niño y con esta segunda novela profundiza en las inquietudes que rodean a los adolescentes, de los que es buen conocedor dada su labor vocacional. Se define como un lector que escribe en sus ratos libres.