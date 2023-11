Más de 350 personas participan en las XXVI Jornadas del Cómic de Almería-Indalcon 2023

Todo un éxito para las XXVI Jornadas del Cómic de Almería-Indalcon 2023 que se ha desarrollado en la Biblioteca Central José María Artero el pasado fin de semana con la participación de más de 350 personas, tanto de la ciudad y provincia, como de otras provincias como Alicante, Málaga, Granada, Jaén o Murcia. Más de una decena de actividades organizadas por el Colectivo de Tebeos y la colaboración del Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería.

Las jornadas se abrieron en la mañana del viernes con la importante colaboración de la ONCE, cuya dirección provincial se volcó ofreciendo diversos programas y materiales y desarrollando la actividad, con el título atractivo, Con la ONCE, así veo el tebeo. “Se inició una amplia mañana de jornadas abiertas a los escolares almerienses que contó con la presencia entusiasta y muy participativa de los escolares y alumnos de cuatro centros de la capital: Colegio El Milagro, Colegio La Milagrosa, alumnos con discapacidad intelectual del programa Unidiversidad, de la Universidad de Almería, financiado por Fundación ONCE, y CEIP Giner de los Ríos”, explica el coordinador de las jornadas, Diego Cara. En total, más de un centenar y medio de jóvenes los que se interesaron por las actividades propuestas.

En el programa general de las Jornadas destacaron las presentaciones editoriales de obras editadas recientemente para ser difundidas desde Indalcon 2023. Entre ellas la novela gráfica Infierno Azul de Paco Asenjo; el libro infantil Mi amigo Giorgio, de José Juan Ruiz Iborra y Tabernas Blues, poemario ilustrado de Cecilio Fernández. Además del nuevo número de Tebeolandia, la revista anual que evoca el tebeo clásico y sus actualidades; ésta vez dedicada al autor homenajeado en esta edición, el linarense, Paco Nájera.

Las exposiciones que se han instalado en la sala Guillermo Langle de la Biblioteca Central aún podrán verse hasta después de Reyes: la muestra Antológica del autor homenajeado, Paco Nájera y otra que recoge los 30 Años del Colectivo De Tebeos y la que homenajea al escritor Ángel Cazorla Olmo, célebre autor de novela de género popular, con el seudónimo de Kent Wilson. Esta última contó con la colaboración del Museo Etnográfico de Terque. En las próximas semanas el Colectivo, ante el éxito del evento, reorganizará su Junta Directiva, establecerá la previsión de sus actos para 2024.

“Como siempre agradecemos la importante ayuda del Ayuntamiento de Almería, a través de su Concejalía de Cultura; a las entidades citadas su colaboración. Y a las librerías, editoriales, y firmas de la tierra, y de diversos lugares de España, su aportación, y ayuda siempre fiel y constante. Pues sin todos ellos, éste evento, no se podría llevar a cabo”, concluye Diego Cara.