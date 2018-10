Los participantes del Maratón 48x3 son visitados por el guionista de 'Campeones'

El Maratón 48x3 del Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL) continúa dando pasos para consolidarse y seguir creciendo dentro de la programación del Festival. Ayer tuvo lugar su gran novedad, la Master Class que impartió David Marqués, guionista de múltiples trabajos entre los que destaca la taquillera película Campeones.

Una vez decidido el tema que centrará los trabajos audiovisuales de los seis equipos seleccionados y que por sorteo, entre una larga lista de platos y tapas típicas como homenaje a la recién designada capitalidad gastronómica para el 2019, resultó que fuera el 'Caldo Quemao', los participantes tenían esta magistral ayuda para darle forma a sus trabajos.

El diputado de Cultura, Antonio J. Rodríguez, agradeció a los participantes el interés que están mostrando con esta iniciativa. "Gracias por participar y por hacer más grande el concurso. Este año, el Maratón 48x3 ha tenido una acogida mucho mayor que en ediciones anteriores lo que nos ha llevado a elegir a los equipos que iban a participar ya que había más solicitudes que plazas disponibles. Espero que los participantes aprovechen al máximo todo el aprendizaje y la presencia de David Marqués que con su gran experiencia les hará un poco más fácil el camino".

El director del Festival, David Carrón mostró su satisfacción porque sea David Marqués la primera visita que recibe FICAL este año. "Va a transmitir a los participantes una parte fundamental en el trabajo audiovisual ya que él tiene muchísima experiencia. Ha hecho videoclips, cortos, ha escrito para otros y ese es parte de su éxito, el ser un profesional versátil y con un bagaje tan importante del que podrán aprender mucho durante todo el fin de semana".

Por su parte, el guionista desveló a los participantes algunas claves que le ayudarán en su trabajo así como otros secretos que "a mí me hubiera gustado que me contaran. Tenía muchas preguntas, cada guión es diferente, algunas te salen en seguida, otras te cuestan muchísimo pero lo importante es no perder la ilusión y tener las ganas que demuestran los participantes del Maratón".

Autodidacta, guionista, director, autor teatral, polifacético y artista en su más amplio sentido, David Marqués es autor del multipremiado tríptico Cualquiera, Aislados y Desechos. Después dirigió por primera vez un guión ajeno con En fuera de juego. En su quinto largometraje, Dioses y Perros, cambia de género y de la comedia más absurda pasa al drama más íntimo haciendo suya una historia ajena y convirtiéndola en su film más personal. En los últimos tiempos, ha sido el autor del guión de Campeones, dirigida por Javier Fesser y que se ha convertido en la película española más taquillera del año.

Campeones (2018) se ha convertido desde su presentación en un éxito de taquilla con más de 18 millones de euros de recaudación y 3 millones de espectadores. Durante 2018 será estrenada comercialmente en Francia, Alemania, Suiza, Italia, Bélgica, Taiwan, China, Corea del Sur, Oriente Medio y en todos los territorios de Latinoamérica. Asimismo, la película ha recibido ofertas de Estados Unidos, Chile, Bélgica, India, China y Holanda para la realización del remake. Seleccionada para representar a España en los Óscar.

El 'Maratón 48 x 3' continúa el lunes, 29 de octubre con la entrega del guión definitivo. La entrega tiene que estar realizada por correo electrónico a las 10 horas en la dirección de correo electrónico: inscripciones@festivaldealmeria.com

El próximo sábado, 3 de noviembre, comienza la grabación desde las ocho de la mañana. Los participantes presentarán, cuando la organización se lo requiera, el soporte de grabación (tarjeta de memoria o disco duro) que vayan a utilizar. El lunes, 5 de noviembre, a las ocho horas será el fin de la grabación. Antes de las 10 horas del lunes, 5 de noviembre, tiene que estar entregado el material a la organización, que se encargará de volcar y digitalizar cada uno de los materiales antes del comienzo de la edición.

La edición se realizará en una sala de edición donde se dispondrá de un equipo con la posibilidad de optar a los programas de edición: Final Cut Pro, Adobe Premiere o Avid Media Composser. Se contará con el apoyo de personal técnico. La edición será realizada durante los días 10 y 11 de noviembre de 2018 con el horario de 10 a 14 horas y de 16 a 21 horas.