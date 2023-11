13 películas en el Certamen ‘Ópera Prima’

El Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL) ha reforzado su Concurso Nacional de Ópera Prima con la selección de trabajos a competición más amplia de su historia. Este año se han presentado un centenar de trabajos entre documentales y ficción de los que se han elegido 13 películas debido al altísimo nivel de las óperas primas a concurso.

Las películas seleccionadas son Últimas voluntades de Joaquín Carmona Hidalgo, Te estoy amando locamente de Alejandro Marín, Tregua (s) de Mario Hernández, Como Dios manda de Paz Jiménez, Las chicas están bien de Itsaso Arana, Kepler sexto B de Alejandro Suárez Lozano, Cuánto me queda de Carolina Bassecourt, Amanece de Juan Francisco Viruega, Unicorns de Alex Lora, 20.000 especies de abejas de Estíbaliz Urresola Solaguren, Sobre todo de noche de Víctor Iriarte, Mi soledad tiene alas de Mario Casas y Amigos hasta la muerte de Javier Veiga. La presidenta del jurado será Aitana Sánchez-Gijón y como vocales están Paco Cabezas, Rafael Cobos, Juan Vicente Córdoba, Tono Folguera, Bárbara Goenaga y Fernando Guallar.

Últimas voluntades cuenta como Coque sale de la cárcel y vuelve a su barrio. Hace amistad con sus vecinos Andreas y Sonia, una pareja de jóvenes apasionados. Pero Coque guarda un secreto: es en realidad el padre de Andrés y se ha acercado a él para intentar recuperar su cariño, tras abandonarle cuando era un bebé.

Te estoy amando locamente se sitúa en Sevilla en 1977. En un momento en el que la homosexualidad es delito, Reme, madre de un adolescente aspirante a artista, descubrirá quienes son los nuevos amigos de su hijo: el incipiente movimiento LGTBI andaluz, gestado en el seno de la Iglesia.

Tregua (s) cuenta como Ara y Edu son amantes desde hace una década, cuando eran una actriz y un guionista novatos. Al margen de sus relaciones oficiales, siempre encuentran un momento para estar juntos, un oasis en sus vidas. Ahora mismo, los dos mantienen relaciones serias. (muy serias, en realidad) con sus respectivas parejas. Tras un año sin verse, aprovechan un festival de cine para encontrarse.

Como Dios manda se centra en Andrés Cuadrado, un estricto funcionario del Ministerio de Hacienda. Se considera ante todo una “persona como Dios manda” y da por sentado que todo responde a un orden natural, jerárquico e inamovible. Tras un desafortunado enfrentamiento con una compañera de trabajo, es sancionado y trasladado a Igualdad, donde todo es nuevo para él. Allí tendrá que ponerse al día para poder adaptarse a ese nuevo orden de las cosas

Las Chicas están bien cuenta como un grupo de chicas se junta en una casa de campo durante una semana de verano para ensayar una obra de teatro. Mientras conviven, intercambian sus saberes sobre la amistad, la actuación, el amor, la orfandad y la muerte; con la secreta esperanza de que compartirnos nos hace mejores.

Kepler Sexto B narra como es Zai, una niña solitaria que vive con su padrastro en un barrio humilde, y su peculiar vecino Jonás, un viejo solitario, que pasa sus días refugiado en su mundo imaginario creyendo que su piso es una nave espacial, la Orión, en un planeta extraño y lejano, Kepler, y él un astronauta de la NASA.

Cuánto me queda cuenta la historia de una pareja de médicos, Ángeles y Pablo, con una vida estable, que descubre la corta esperanza de vida de uno de ellos. A partir de ese momento, el matrimonio intentará aprovechar el tiempo perdido, organizará el futuro del que sobrevivirá al otro y mostrará sus filias y fobias sin tapujos.

Amigos hasta la muerte cuenta como María, Nacho y Suso son tres amigos de toda la vida. Juntos han compartido muchas cosas, quizás incluso demasiadas... Y de repente, a dos de ellos les va a tocar compartir el secreto de que el otro se va a morir. Pero antes les queda mucho por hacer: Planes, promesas, reproches, risas, reconciliaciones, recuerdos, más risas, alguna lágrima… y algo pendiente que quizás ha llegado la hora de destapar.

Amanece de Juan Francisco Viruega cuenta como Alba y Martín emprenden un viaje hacia el sureste español. Hacen una parada en un cortijo aislado en mitad del desierto, cuya explanada está repleta de muebles y objetos a la venta, percibiendo la nostalgia por el sentimiento ya agotado.

Unicorns habla de Isa que lo tiene todo. Es inteligente, guapa y segura de sí misma. Feminista y poliamorosa, defiende su vida con pasión. Cuando Guillem le propone ser una pareja monógama, Isa no está segura de querer cambiar su vida y, ante su falta de decisión, Guillem decide romper la relación. Viviendo en un mundo de apariencias y comodidades, sus contradicciones salen a la luz y su universo se va desmoronando a golpe de ‘likes’ y juicios morales en esta telaraña en la que se han convertido las redes sociales.

20.000 especies de abejas cuenta como Cocó, de ocho años, no encaja en las expectativas del resto y no entiende por qué. Todos a su alrededor insisten en llamarle Aitor pero no se reconoce en ese nombre ni en la mirada de los demás. Su madre Ane, sumida en una crisis profesional y sentimental, aprovechará las vacaciones para viajar con sus tres hijos a la casa materna, donde reside su madre Lita y su tía Lourdes, estrechamente ligada a la cría de abejas y la producción de miel. .

Sobre todo de noche es la historia del encuentro de dos mujeres de cincuenta años a orillas del río Duero. Una película de cine negro con tres muertes, dos robos y una huida.

Mi soledad tiene alas se sitúa en un barrio humilde a las afueras de Barcelona, Dan y sus dos amigos, Vio y Reno, viven sin pensar en el mañana, entre fiestas y dando palos a joyerías. Detrás de su apariencia de pequeño delincuente, Dan esconde un artista con talento, y una sensibilidad distinta al mundo que le rodea.