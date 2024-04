Los ‘peques’ disfrutan de una mañana de sábado de cuentos en la Feria del Libro

La Feria del Libro de Almería vivió ayer la primera mañana en la que los más pequeños de la casa no tenían clase y, por ello, la programación de la organización centró sus actividades en ofrecerles dos citas infantiles. En primer lugar con la autora Ana María Romero Yebra, habitual en la Feria, que presentó su último libro, publicado hace apenas quince días, titulado El caracol Felipe y otros cuentos (Iglú), acompañado como es habitual de su guitarrista que hace que la narración se convierta por momentos en canciones con cánticos muy participativos y que hicieron las delicias del público familiar congregado en el Patio de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía.

El mismo escenario recibía una hora después a la autora de cuentos valenciana Mar Benegas, que compartió su última creación Detectives, ballenas y otras bestias, además de repasar lo más nutrido de su amplia bibliografía que, como en el caso de Ana María Romero, la ha convertido en una de las autoras más queridas por los niños y niñas.

La programación, coordinada por Manuel García Iborra y su equipo y organizada por el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, con la colaboración del Centro Andaluz de las Letras de la Junta de Andalucía y del Instituto de Estudios Almerienses de Diputación Provincial tuvo ayer un tercer acto más, muy esperado, con la escritora almeriense Estefanía Ruiz, en el salón de actos de la Delegación.

Estefanía Ruiz nació en Almería en 1986. Amante de las buenas energías, las cartas escritas a mano, las piedras naturales y la historia, se licenció en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas, pero su verdadera pasión es escribir. Los secretos de la cortesana fue su debut en ficción y Mangata es su segunda novela de la que explicó que es “un thriller ambientado en Almería cuya idea me vino en un duermevela de regreso de Madrid a Almería en el avión”.

Ruiz compartió que no es una escritora “de método” porque “yo no elaboro un plan esquematizado, sabiendo lo que voy a escribir en cada capítulo y muy estructurado, sino que hago una escritura que se llama ‘de brújula’, desentraño la historia a la vez que voy a escribiendo. Cada noche pienso en por dónde me he quedado y decido por dónde voy a seguir a la mañana siguiente”.

La sinopsis es la siguiente: Jara y Álvaro están a punto de cumplir el sueño de casarse aunque la familia de el se oponga. No obstante, la noche previa al enlace Álvaro desaparecerá sin dejar rastro. La investigación policial cierra el caso y lo califica de desaparición voluntaria. Pero la familia del novio fugado piensa que en realidad Álvaro ha muerto. Elba, detective privado, decide retomar la investigación para intentar arrojar algo de luz.

La Feria del Libro apura así sus dos últimas jornadas. Los estand estarán abiertos con horario de mañana de 11 a 14 horas el sábado y domingo, y de tarde de 17 a 21 el sábado y hasta las 20 horas en el caso del domingo. En esta línea, la Feria del Libro de Almería están dando la oportunidad a los lectores a dialogar con sus autores favoritos, así como permite que le firmen sus obras.