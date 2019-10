Unas 200 personas asisten a la presentación de 'El refugio de los invisibles' de Alberto Cerezuela

El Castillo de Santa Ana de Roquetas de Mar acogió el jueves la primera presentación de “El Refugio de los Invisibles”, la novela negra del escritor Alberto Cerezuela ambietada en la provincia y que destaca la importancia del paisaje almeriense, que actúa como un personaje más en una trama ágil y adictiva.

Al acto acudieron unos doscientos asistentes entre los que se encontraban personalidades del mundo de la cultura y de la política almerienses, entre ellos el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat que destacó la importancia del escritor almeriense y director de Círculo Rojo Grupo Editorial en el ámbito cultura de la provincia, pero también del municipio roquetero, que el pasado mes de abril celebró la I edición de su Feria del Libro de la mano de la editorial y también del periodista de Canal Sur, Salva Moya, que actuó como maestro de ceremonias y señaló a Cerezuela como uno de los escritores más importantes de la provincia de Almería.

El propio Castillo de Santa Ana, la Alcazaba de Almería o la iglesia de Las Salinas de Cabo de Gata son algunos de los escenarios de esta novela coral de 512 páginas. “Quería que el libro fuera ágil, por lo que la dividí en capítulos cortos”, señaló Cerezuela, que acompaña “El Refugio de los Invisibles” de canciones que ponen banda sonora a cada una de las inesperadas situaciones que se desarrollan en en una obra que nace para invitarnos a hacer autocrítica y dejar el beneficio de la duda a los demás.

“A medida que vayáis conociendo a los personajes y cada uno de los ingredientes que componen el libro, os harán reflexionar”, explicó Cerezuela, que también hace guiños a bares, restaurantes y rincones de la provincia para que cualquier lector pueda conocer Almería a través de las páginas de su novela. “Para escribir de un lugar tienes que haberlo visitado, al menos, un poco. Para mí ha sido muy fácil describir Roquetas, Almería y Cabo de Gata y eso ayuda mucho a la trama”, dijo.

“Lo más difícil para mí ha sido que todo encaje”, aseveró el escritor, que espera que su novela llegue a lectores de toda España y puedan conocer una nueva faceta dentro de su producción literaria. La novela es un complejo y trepidante drama, cargado de suspense y emoción, que hará las delicias de todos los aficionados a la novela negra. Una poliédrica historia en la que todos los personajes parecen sospechosos, provocando que el lector no pueda despegarse de la narración hasta la última página.

La próxima presentación de “El refugio de los invisibles” tendrá lugar el 24 de octubre en la terraza del Ayuntamiento de Almería. Asimismo, el escritor tiene varias fechas para la presentación de su novela en Madrid y Barcelona, junto a los escritores Javier Sierra y Óscar Fábrega.

Sinopsis

El cadáver de una joven con un extraño tatuaje aparece en la antigua fortaleza árabe de Almería, la Alcazaba. A su lado, una pistola de otra época y un libro con una sugerente dedicatoria. Todas las miradas apuntan a su autor, el exitoso escritor Héctor Coronado, cuya vida está repleta de sospechas, críticas y enemigos.

Pero no será el único crimen que azote la ciudad. Por eso, la inspectora Reyes Martínez, del Grupo de Homicidios de la Policía, se enfrentará al caso más difícil de su carrera: una intrincada malla de sobresaltos, pistas falsas, puertas que no terminan de abrirse y fantasmas del pasado que pueden regresar en cualquier momento. Y los que hablan sobre amores prohibidos son los que más daño hacen. Ella no dudará en saltarse las reglas para encontrar al asesino porque, de lo contrario, sus propios miedos acabarán por destrozarla.

El refugio de los invisibles es una novela negra que baila con la pasión, los errores, las leyendas, la mitología y, especialmente, con lo más profundo de la mente humana.

Alberto Cerezuela (Almería, 1982) llegó al mundo con un libro debajo del brazo. Pasó su infancia y adolescencia con las historias de Sherlock Holmes, Agatha Christie y Stephen King, a quienes más tarde acompañaron las de Iker Jiménez y Javier Sierra. Después de licenciarse en Humanidades, intentó publicar un libro sobre misterios de su tierra, pero se encontró con muchas dificultades.

Por eso decidió fundar Editorial Círculo Rojo en 2008, revolucionando el sector editorial tras haber publicado más de doce mil títulos distintos de autores de toda España. Como escritor, tiene tres ensayos: La Almería Extraña, Almería: Secretos y Misterios, y Misterios de Almería. Cerezuela es invitado habitual a coloquios, congresos y espacios que tienen que ver con los libros y los misterios, como el programa Cuarto Milenio de Cuatro, o varios cursos de verano de la Universidad de Almería, donde participa como ponente.

Ha sido galardonado en varias ocasiones; así, destacan el Premio Argaria (2014) del Gremio de Libreros de Almería, el Premio FITUR (2015), Premio Poniente de Cadena SER (2015), y la Bandera de Andalucía y el Premio Talentia, otorgados por la Junta de Andalucía en 2018.