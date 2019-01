María José Galdeano: “La pintura es el mejor medio con el que expreso mis emociones”

Es una pintora sorprendente que lleva una trayectoria muy brillante. Nacida en Adra, de familia abderitana, ha vivido un año 2018 con mucha intensidad con la participación en varias exposiciones y Ferias de Arte en distintos países.

-¿Esta vinculación al arte le viene de familia?

-Mi padre era aficionado al cante alpujarreño. Junto a su grupo ganaron varias ediciones de este género. Personas vinculadas a la pintura no hay.

-Acaba de terminar 2018 y haciendo balance ha sido un año muy positivo para usted como artista. ¿Ha habido acontecimientos importantes en su vida artística?

-Sí, he participado en exposiciones en España, Portugal y Marruecos. Las exposiciones han sido en Granada en la Feria Internacional FIARTE, en la galería Argar en Almería; en Málaga en Arteadiscar, en Oporto en la galería María José Guerra así como en el Festival de Rabat, Casablanca, Jadida, Essaquira y Tetuán.

-¿Cuando se decide por la pintura? ¿Cómo fueron sus comienzos?

-Me he sentido atraída desde niña por la pintura, pero hace unos quince años asistí a las clases de dos pintores abderitanos y a partir de ahí comencé un camino autodidacta.

-A día de hoy dedica todo el tiempo que puede a pintar. ¿Qué significa para usted coger el pincel y ponerse a crear?

-Sí, dedico gran parte de mi tiempo a la pintura. Para mi la pintura es el mejor medio con el qué puedo expresar mis emociones e inquietudes. Para mi el pincel es la libertad de poder ser yo misma.

-Sé que le gustaría dedicar más tiempo a la pintura. Imagino que con el paso del tiempo las temáticas han ido variando. En sus inicios que temas eran los que le gustaban más y ahora actualmente cuales son.

-Con el tiempo la técnica evoluciona, así como la visión del artista. En mi caso, comencé con paisajes y ahora me dedico especialmente a la pintura ecuestre. Obviamente durante estos años he tenido otras etapas como retratos o naturaleza muerta, dentro de mi estilo impresionista.

-Creo que se ha atrevido casi con todo, aunque los caballos, sobre todo cabezas de caballos, le apasionan.

-Sí, considero que el caballo es un animal de belleza excepcional.

-De cara al futuro que tema le gustaría tratar y que hasta ahora no se ha podido ver en su obra.

-Bueno, en el futuro responderán las musas. Prefiero no planificar la evolución de mis pinturas.

-Siempre ha trabajado el óleo, nunca le ha llamado la atención la acuarela.

-Lo cierto es que de las técnicas que conozco el óleo es mi preferida y por el momento no me he planteado cambiar.

-¿Es de las artistas que cuando le viene la inspiración tiene que dejar lo que esté haciendo para ponerse a pintar?

-Cuando tengo una inspiración me gusta plasmarla en el lienzo.

-¿Qué proyectos de cara al futuro tiene?

-He sido invitada a participar en exposiciones a nivel nacional e internacional con las que estoy muy ilusionada.