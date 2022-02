El público se entrega a los sonidos de Brothers in Band en Almería

Es una alegría asistir a un concierto en el que se respira en el ambiente la comunión entre la banda y el público. Fue el momento para rendir homenaje a Dire Straits, y nada mejor que recreando el mítico directo que la banda inglesa grabó en el Hammersmith Odeon de Londres en 1983. Alchemy Dire Straits Re-Live no es sólo una ambiciosa y cuidada producción, es la confirmación, una vez más, de la calidad musical de Brothers in Band, que lleva a los altares los sonidos de Dire Straits. Enfrente, un público entregado desde el primer momento, que aplaudió, se emocionó y vibró con cada melodía en las dos horas de pura magia.

Liderados por Ángelo Fumarola en voz y guitarra solista, estuvo acompañado por un grupo de músicos de primer nivel: Antonio Abad en guitarra rítmica y coros, Fernando Abenza en bajo y coros, Sánder Ulloa en saxos, Xabier Vaz en piano y teclados, Ángel Fernández en teclado y coros y Miguel Queixás en la batería, demostrando que es la mejor banda tributo de Dire Straits.

De esta manera, sobre el escenario del Auditorio Maestro Padilla crearon una atmósfera mágica, con una cuidada puesta en escena, la misma formación, repertorio, instrumentación, vestuario y todos los detalles que ya forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones, para que los almerienses pudieran sentir ese directo que encumbró a la banda liderada por el fantástico Mark Knopfler.

Pero el éxito de Brothers in Band no radica sólo en la calidad de la producción. Lo más importante, y realmente lo complejo, es que logran transmitir la esencia del sonido Dire Straits: esa mezcla tan especial de blues rock, progresivo y el rocanrol más clásico, que se traduce en hermosos arreglos, nuevos desarrollos instrumentales, composiciones extendidas, un saxo protagonista en determinados temas, y, sobre todo, un trabajo de guitarras único. Ángelo Fumarola y su banda han encendido a los seguidores interpretando himnos como Industrial Disease, Twisting by the Pool, Portobello Belle, Once Upon a Time in the West, Romeo and Juliet, Sultans of Swing, Private Investigations, Tunnel of Love o Going Home.

Brothers In Band ha destacado siempre por su fidelidad en la recreación de las diferentes etapas musicales de la banda inglesa girando durante años por Europa. Así se comprobó en el Auditorio Maestro Padilla, donde treinta y cinco años después revivieron el doble álbum en directo de Dire Straits, que se convirtió en un icono de la historia del rock, y que los almerienses pudieron disfrutar en una noche mágica.