El rapero almeriense Cyclo lanza el día 22 su nuevo disco ‘Confinad@s’

El próximo 22 de mayo se edita Confinad@s, el nuevo EP del rapero almeriense Cyclo. Seis canciones íntegramente compuestas, producidas y grabadas durante este tiempo de cuarentena.

En ocasiones puedes parar, pero eso no va con el incombustible Cyclo. Su música no tiene un patrón inalterable de edición. “Los textos llegan a mi cabeza y siento la necesidad de mostrarlos, si no los “suelto” pronto, se me quedan antiguos y los mando a la garita, donde estarán vigilantes para volver en el momento oportuno”, asegura el artista.

Confinad@s es el resultado de los momentos de incertidumbre, miedo y ansiedad vividos durante estos meses. Seis canciones que nacen desde la falta de libertad y el inconformismo de dejarte vencer por un enemigo invisible.

Desde la calma de estar casa, con los “barritos” de Big Kilombo en la producción, las colaboraciones de los raperos Zarcort en el tema Skywalker, Rid3r en el tema Hollows y la artista/Kpoper Lucy Paradise en el tema Lloraré por ti, Cyclo despliega este escuadrón de buenas canciones sin más pretensión que consolar su impotencia por lo vivido.

José Manuel Ruiz Barón (Cyclo) nació el 6 de Marzo de 1993 en Almería. Entró en el mundo de la música atraído por el rap, influenciado por artistas ya consolidados en su país. En 2009 empezó a escribir sus primeras letras como desahogo personal y grabó su primera maqueta Estado ya conectado en The Sauna Sound, y le siguieron El mago de la palabra y Nunca Jamás.

En 2011 dejando un poco de lado las grabaciones se inició en el freestyle junto a otros raperos de su ciudad, llegando a participar en la Gold Battle de 2012.

En 2013 se reencontró con dos viejos amigos (Piter-G y Zarcort) que conoció años atrás (2009), se mudaron juntos a Málaga y se dedicaron los siguientes años a crear “Rap-Play” en Youtube, un subgénero del rap que trataba en rapear sobre temáticas de videojuegos.

Esto hizo que su canal de YouTube se disparara y empezara a ganar sus primeros ingresos con la música, colaborando con grandes marcas como Playstation, Ecoembes, etc.

En 2015 participó como co-protagonista en la serie de TV “XQesperar”, que se emitía en Neox, haciendo un cameo de si mismo, ganó el premio nacional en la categoría de música en “Los premios Vloggers” y viajó por primera vez a México para dar su primer concierto fuera de España. (CDMX).

A finales de año viajó a New York, al rodaje de The Get Down para participar de extra en una serie de Netflix dirigida por Baz Luhrman y poder inspirarse para componer la canción Les inferno, como parte de la campaña publicitaria.

En 2017, después de unas 10 mudanzas aproximadamente en dos años, pasando por Madrid, Barcelona y Málaga, varias entrevistas en portales como El País o Antena 3 Noticias, y actuando en eventos como los “Play Awards” de los 40 Principales, Gamepolis, decidió por cuenta propia dejar atrás el “Rap-Play” desprendiéndose del papel de “Youtuber” y centrarse en su carrera musical como artista.

Lanzó su primer disco autoeditado En silencio. En Mayo del mismo año lanzó Darko: Un cuento urbano libro que dos años más tarde (2019) ganaría el premio editorial “Azagal” compitiendo en la fase final contra escritores como Fernando Lalana y Javier Ruescas.

A finales de 2017 actuó junto a Zarcort en “Club mediafest” en Buenos Aires, delante de 10.000 personas y firmó su primer contrato discográfico en Warner Music con Pulse un grupo formado por “Cyclo, Piter-G y Zarcort” que tiempo más tarde lanzaría el tema Persona Guapa vídeo más visto en España del año 2018 según las noticias de Antena 3, “Pulse” lanzaría durante el año siguiente más temas No hay mañana y Adictiva. A día de hoy el grupo se encuentra en “Standby”.

En 2018 lanzó su segundo disco, esta vez auto editado, un disco recopilatorio llamado La oveja negra en el que se encontraría el tema Desde tu adiós el tema más popular del artista con más de 20 millones de views en YouTube y casi 5 millones en Spotify, el disco se vendió exclusivamente durante su primera gira internacional, pasando por México, Argentina, Colombia y se repetiría meses más tarde con un nuevo formato “Evil Rap Battles” junto a su amigo Kronno. Sin duda, hay una gran expectación para escuchar su nuevo trabajo.