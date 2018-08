El rodaje de 'Wonder Woman: 1984' será en la Alcazaba del 5 al 8 de septiembre

Es la cuarta película de acción en vivo con el personaje, la primera fue Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), seguida de Wonder Woman (2017) y Liga de la Justicia (2017) y será el segundo largometraje centrado en el personaje luego de ésta última.

Wonder Woman: 1984 es una película de superhéroes estadounidense basada en el personaje de DC Cómics, Mujer Maravilla. Está destinada a ser la secuela de Wonder Woman de 2017 y la octava entrega del Universo extendido de DC Cómics (DCEU).

Un proyecto muy bien estudiado que se estrena en noviembre de 2019

Gal Gadot, que originalmente había firmado por tres largometrajes con Wonder Woman siendo el segundo, había extendido su contrato más allá de eso. La directora de la primera película, Patty Jenkins, que inicialmente había sido fichada para una sola película, había expresado su interés en volver a dirigir la secuela. En junio de 2017, durante una entrevista con Variety, el escritor de cómics Geoff Johns reveló que él y Jenkins habían comenzado a escribir el guion para una secuela de Wonder Woman y que tenía una "buena idea para la secuela". Mientras hablaba en una entrevista, Jenkins confirmó que dirigiría la secuela. Sin embargo, Jenkins luego twitteó que "no era una confirmación, solo hablaba de ideas esperanzas". El 22 de julio de 2017, en la Convención Internacional de Cómics de San Diego, el estudio anunció oficialmente una secuela con Jenkins regresando como directora y el título de la secuela se mostró como Wonder Woman. El 28 de febrero de 2018, se anunció que la película se filmará con cámaras de película IMAX en secuencias de acción seleccionadas. A finales de mayo de 2018, el productor de DCEU Zack Snyder confirmó en la plataforma social Vero que él, junto con su esposa Deborah Snyder, servirían como productores en la secuela de Wonder Woman.