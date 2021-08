Los rodajes de películas, videoclips y spots se multiplican por ocho en solo seis meses en Almería

La Almería Film Office, la oficina municipal de rodajes del Ayuntamiento de Almería adscrita a la Empresa Municipal Almería Turística (EMAT), ha terminado el primer semestre del año con un balance positivo pese a la situación social y económica derivada de la pandemia por la COVID-19. En sólo seis meses, se han rodado en el término municipal 14 películas, cortos, videoclips y spots publicitarios y se han realizado dos sesiones fotográficas para campañas de publicidad.

En total, 16 trabajos audiovisuales, de productoras y programas televisivos nacionales, en su mayoría, aunque también se ha colado alguna productora internacional, como la que en abril rodaba el largometraje de acción Buza en La Chanca, Hospital Provincial, Plaza del Ayuntamiento, alrededores de la UNED y explanada frente al Acebuche.

El número de rodajes se ha multiplicado por ocho respecto al primer semestre de 2020, en el que el confinamiento y la pandemia por COVID redujeron las expectativas almerienses. Aún así, en todo 2019 se rodaron nueve proyectos en la capital. Entre ellos, el videoclip de Vanesa Martín, el western Cellule Crise o el documental histórico Jerusalem, y la serie de televisión Jaguar con Blanca Suárez como protagonista y que tuvo en el entorno de la Alcazaba, el Paseo de San Luis y el Hospital Provincial algunos de sus escenarios.

Independientemente del número de rodajes que se graban en Almería cada año, desde la Almería Film Office destacan el aumento de solicitudes de información no sólo de escenarios y localizaciones concretas, sino también de alojamientos, servicios profesionales de todo tipo (peluquería, maquillaje, producción y postproducción, catering) que se gestionan desde la oficina.

La Almería Film Office trabaja en red con la Andalucía Film Commission y mantiene un trato muy fluido con las productoras audiovisuales que, en los últimos tiempos no sólo se sienten atraídas por los escenarios almerienses para rodar películas o series de televisión, sino también para sesiones fotográficas fundamentalmente dirigidas a la publicidad. De cualquier modo, y desde el rodaje de Exodus, en 2013, se abría en Almería un nuevo horizonte en cuanto a cinematografía se refiere con un notable aumento de rodajes y de otro tipo de trabajos audiovisuales que empiezan a tener en cuenta la provincia, y también la capital, convertida muchas veces en plató.

Así, en 2019 fueron 13 los rodajes autorizados por la Almería Film Office, diez en 2018 y 15 en 2017, además de gestionar buena parte de los servicios de otras muchas iniciativas audiovisuales que si bien no elegían la capital como escenario, sí que la tenían como punto de alojamiento para los diferentes equipos de rodaje desplazados hasta la provincia. Ejemplo de esto último, es el rodaje de Terminator.

Y, de media, son cerca de sesenta los expedientes que se abren cada año en la Almería Film Office con solicitudes de todo tipo relacionadas con los rodajes audiovisuales.

La capital ha sido elegida como escenario en distintas series nacionales e internacionales como Juego de Tronos, Mar de Plástico, La casa de papel, Hanna, Crossing the border, Bounty Hunters, The Crown, Los Nuestros II o Jaguar. Del mismo modo, se ha tenido en cuenta a Almería en rodajes de distintas películas como Domino, de Brian de Palma o Wonder Woman 1984, con Gal Gadot. Igualmente, han sido muchos los spots y sesiones fotográficas que han escogido el término municipal para retratar paisajes y el litoral. Es el caso del spot publicitario de McDonald para Portugal o sesiones de fotos para campañas publicitarias de distintas marcas de ropa, vehículos, etcétera, sin desmerecer, apuntan desde la Almería Film Office, aquellas solicitudes relacionadas con las grabaciones de distintos programas de televisión (Música para tus oídos, Un país para escucharlo).