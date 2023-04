Un libro reúne las viejas recetas de cocina de Ángeles Alcaraz de Rodalquilar

El Hotel Los Patios en el Camino del Playazo en Rodalquilar acogió el sábado la presentación de la obra La cocina de oro del valle de Rodalquilar. Una historia de recetas familiares de Níjar, idea de Maite Linares con ilustraciones de Nacho Muñoz y que reúne las recetas de Ángeles Alcaraz.

En el prólogo de Maite Linares asegura que “el proyecto surgió a raíz de la amistad que mantengo con la familia Alcaraz de Rodalquilar y, conocedora de las grandes dotes culinarias de Ángeles Alcaraz, a las que se añade su trayectoria como excelente cocinera al frente de fogones durante muchos años (más de 50 años) y poseedora y transmisora del legado culinario de su familia, le propuse la idea de transmitir su profundo conocimiento de la cocina tradicional de la comarca de Níjar”.

“La cocina casera no ha sido una cocina sofisticada, antes bien es una cocina de producto y aunque los elementos sean similares, ocasionan sabores diferentes; pero si no hay materia prima buena, es realmente difícil elaborar un plato exquisito, aunque sea muy sencillo. Eso sí, no habrá nunca dos platos iguales en las casas, a pesar de que se les nombre de igual manera” explica Linares en el prólogo.

“Alimentar es, fue y será un desafío y también un placer para las madres almerienses, pues ellas son las que dan, las que conservan. Ahora se habla de “no perder el tiempo en la cocina” pero hace falta disponer de tiempo, de otra manera el tiempo nos atrapa y la vida se va. Reencontrar ese placer, esos aromas (patatas al ajo cabañil), esos colores (caldo de huevo y chorizo), esos dulces (talvinas) y que dejen de estar en tu memoria para ponerlos en el plato”, sostiene Linares.

El recetario se divide en las cuatro estaciones del año con sus platos. En primavera, se encuentra Potaje de Semana Santa, Albóndigas de bacalao, Guisillo con cordero lechal, Caracoles en salsa, Arroz caldoso con bacalao, Panecillos de Semana Santa, Pollo a la moruna, Arroz con leche, Roscos, Buñuelos y Leche Frita.

De verano están Tabernero, Patatas a lo pobre, Puchero de segadores, Caldo de huevo y chorizo, Gachas de caldo con pescado, Mero en salsa de almendras, Pollo con tomate y pimiento verde, Patatas al ajillo, Pescado en escabeche y Talvinas saladas.

En otoño están Gurullos con conejo, Andrajos, Acelgas esparragás, Migas en tortilla, El trigo, Cuajadera, Carne de cerdo al ajillo, patatas al ajo cabañil y Conejo al ajillo.

En el apartado de invierno están Fritada de matanza, Manitas de cerdo, Calamares en aceite, Migas de trigo, Harina torcía y Talvinas dulces.