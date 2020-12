'El arte de volver' es la gran triunfadora en el Festival de Cine Nacional de Berja

Premiados en la tercera edición

FESCINAB ya tienes a sus ganadores de la edición 2020. Este festival de cine tiene lugar en la localidad de Berja se ha celebrado entre los días 11, 12 y 13 de diciembre. El jurado formado por Verónica Callón, Kurro González y Paco R. Baños ha decidido otorgar los premios. El premio al mejor largometraje ha sido para ‘El arte de volver’ de Pedro Collantes. El premio a la mejor dirección ha sido para José Luis Montesinos por ‘Cuerdas’. El premio al mejor guión ha sido para ‘El arte de volver’ de Pedro Collantes y Daniel Remón. El premio a la mejor interpretación ha sido para

Macarena García por ‘El arte de volver’. El premio al mejor cortometraje de Ficción es para ‘16 de Decembro’ de Alvaro Gago. El premio al mejor cortometraje de Animación es para ‘Roberto’ de Carmen Córdoba y el premio al mejor cortometraje documental es para ‘El sentido del cacao’ de Alberto Utrera. “FESCINAB ha sido un espacio en el que hemos podido comprobar que, pese a las dificultades que impone la situación actual, hay creadores dispuestos a arriesgarse para hacernos sentir, para emocionarnos, para transportarnos a mundos y espacios desde los que poder mirarnos. Conocer esos mundos tan íntimos ha sido un privilegio por el que me he sentido tremendamente afortunado, y sinceramente espero que los espectadores hayan sentido lo mismo” explica el jurado. Por su parte, Agus Ibarra, director de FESCINAB explica que “mi mayor objetivo era sacar adelante esta III Edición del Festival de Cine Nacional de Berja. Trasmitir a través de nuestro festival, en estos tiempos tan difíciles, perseverancia y superación. Los trabajos recibidos y seleccionados, así como los premiados de este año, nos han impulsado a seguir creciendo, a seguir el camino que emprendí hace ya tres años y que hoy me enorgullece”. “Quiero destacar la participación de 32 Historias Producciones, Ayuntamiento de Berja y Diputación de Almería ya que sin ellos este trabajo no hubiese salido adelante. Desde ahora ya empezamos a trabajar en la IV Edición del Festival de Cine Nacional de Berja. Sin duda en esta III edición se nos abrió un nuevo camino para las futuras ediciones muy ilusionante. Nos vemos en el cine, unos de los lugares más seguros, y el mejor lugar para vivir las mejores emociones” asegura. FESCINAB pretende ser un lugar de encuentro cultural, de intercambio de conocimientos, donde el contacto con profesionales de renombre y sus obras vaya entretejiendo cada año un espacio armónico para espectadores y profesionales. Coloquios, mesas redondas y entrenamientos actorales se han suman este año a la exhibición de las creaciones audiovisuales en el prestigioso Auditorio ‘Miguel Salmerón’. FESCINAB es un proyecto con la producción de 32 Historias Producciones, con la ayuda de Diputación de Almería, Ayuntamiento de Berja, Filming Almería, Junta de Andalucía y FEDER. La dirección del festival corre a cargo de Agus Ibarra.