Comenzó la Euro

Bueno, al fin ha comenzado un campeonato por cosas importantes donde los amantes del fútbol podamos tomárnoslo en serio después de varios amistosos excesivamente amigables y de las elecciones europeas. Las cosas en la primera y segunda jornada han transcurrido según el guion, Alemania, uno de los candidatos, pasó el rodillo ante Escocia y presentó con una manita su candidatura a lograr el título en casa y ante su gente. Un día después, España e Italia mostraron sus cartas y dejaron sensaciones diferentes. Italia le dio la vuelta al partido a Albania, ganó 2 a 1 y poquita cosa más. La Azurri ya no es la poderosa Italia del siglo XX y en sus encuentros, la mediocridad individual y colectiva son los aspectos más sobresalientes. Pero Italia es siempre Italia y puede ganarle al más pintado aunque no es lo que transmite dentro de una cancha, a pesar de seguir siendo una escuadra incómoda para las demás selecciones. Pero sin dudas para nosotros, las expectativas estaban en la puesta de largo de la selección española. España le ganó a Croacia y le ganó bien. Venció en ganas, en propuesta y en iniciativa. El conjunto dirigido por De la Fuente tiene dos jugadores diferenciales casi venidos de la vieja escuela. Nico Williams y Lamine Yamal son dos extremos, wing izquierdo y wing derecho le llaman los memoriosos cuando en el fútbol se jugaba con linesman y centro forward. Idioma inentendible para la generación millennials en adelante pero que me hacen creer que no todo está perdido. Veloces, gambeteadores e incisivos, abren el campo para hacer llover balones que todos intentan pescar, incluido Carvajal que últimamente está de dulce frente a la portería. Al equipo se le vio fresco, veloz y con las ideas claras, por lo que el triunfo frente a los balcánicos invita a creer que se puede hacer un buen campeonato. El once croata parece haber cumplido un ciclo y también necesita renovarse. El problema es que Modric hay uno solo, pero entre el jugador del Real Madrid y Lamine Yamal, hay 20 años de diferencia y en algo se tiene que notar. Comenzó la Eurocopa y las escuderías comienzan a calentar motores. Nos queda por delante un mes de entretenimiento.