Desastre en roquetas

Del reportaje principal de esta página destaca la ausencia de un equipo de Roquetas de Mar en categoría nacional. Hay que irse a Primera Andaluza, séptimo escalafón, para encontrar un equipo roquetero; en concreto, dos, caso del Ciudad de Roquetas y del Roquetas 2018, con los dos conjuntos del MAAVi en Segunda Andaluza. Y sorprende porque no es una localidad cualquiera, sino una de más de 100.000 habitantes (sin contar un buen número que no está inscrito), siendo el sexagésimo primer municipio de toda España en cuanto a población se refiere. Son 400 los equipos que hay en categoría nacional...

Ningún entrenador, jugador o dirigente que ha sido cuestionado sobre la situación del número de equipos almerienses entre las cinco primeras categorías del balompié español tiene una respuesta concreta a la problemática, aunque parece claro que una de las causas en el caso de Roquetas de Mar es el elevado número de clubes, olvidando por completo la sinergia surgida por la unión de fuerzas. El Ciudad de Roquetas, Roquetas 2018, MAAVi (contándolo como uno y no con las dos denominaciones que tiene), Marinas, Gabriel Cara, CDR360, Polideportivo Aguadulce y Parador. Hasta ocho entidades en la principal localidad del poniente almeriense, aunque de la ecuación habría que quitar a los dos últimos por su emplazamiento e historia.

Roquetas de Mar no es un municipio cualquiera sólo por su extensión o población, sino por una gestión que parece de las más eficaces visto desde fuera. No se refleja en el ámbito del fútbol, siendo los perjudicados los niños, jóvenes y adultos del municipio, que tienen que abandonar su pueblo cuando alcanzan la categoría sénior para jugar en una división más o menos potable. Y no será porque no hay dinero en la zona...