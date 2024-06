España y la Eurocopa

Que los goles y las victorias te llenan de confianza, seguramente. Que convertir de cinco en cinco, para la estadística está genial, de acuerdo. Pero paremos la pelota y que no nos lleve el entusiasmo, que en el pasado mundial de Qatar comenzamos ganando 7 a 0 a Costa Rica y después hicimos las maletas de vuelta porque no pasamos de la primera fase. España, Croacia, Italia y Albania, conforman un grupo en esta Eurocopa en el que puede suceder cualquier cosa, aunque siempre exista el comodín de los mejores terceros clasificados. Comenzamos a jugar el 15 de junio contra Croacia y espero que nos quedemos hasta el último día en Alemania, país organizador y a pesar del juego, siempre candidato a ganar algo. Los amistosos disputados por España estos últimos días permiten un rodaje para ir calentando motores, aceitar las piezas y ver cómo nos vamos a conducir, pero ojo, que los rivales tan accesibles, a veces te pueden distorsionar la imagen que te devuelve el espejo. Irlanda del Norte es la selección FIFA clasificada en el puesto 73, mientras que Andorra es la 164. Los mejores jugadores irlandeses disputan la segunda y tercera división inglesa y los andorranos son casi amateurs. Por eso ver al técnico Luis de la Fuente celebrar los goles de manera tan efusiva este sábado, puede llevar a la confusión. España es un conjunto sin estrellas, por eso debe convertirse en un equipo. Pero los irlandeses en el primer minuto dejaron en evidencia a la defensa de la Roja, una línea de cuatro que concede demasiado y otorga excesivas ventajas deportivas. Pero a estas alturas es lo que hay y en cada jugada parada o pérdida en el medio campo, habrá que encomendarse a la virgen ya que las dudas se extienden hasta la portería. La lista ya está cerrada, aunque tampoco es que fuera se haya quedado Beckenbauer, así que a falta de pan, buenas son las tortas. Un mediocampo liviano, en sintonía con todo el equipo y una delantera con chicos muy jóvenes que serán los encargados de nutrir de balones a Morata, el 9 más parecido a un 9 en el equipo nacional. No somos favoritos y esto forma parte de la transición.