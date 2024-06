Hecho insólito

Partiendo de la base de que cada cual hace lo que quiera en su casa, resulta bastante curioso que Rubi ha quedado unido al Almería por tres temporadas, hecho este insólito, ya que en los últimos años no he encontrado a ningún equipo de la liga profesional que le haya hecho un contrato de tanta duración al entrenador, cuando todos sabemos que la fecha de caducidad de los entrenadores, al menos en nuestra Liga, va ligada a los resultados. Si estos no son los esperados, ya se sabe lo que suele ocurrir, y no es una práctica de unos pocos, es algo habitual. Desconocemos por completo la llamada “letra pequeña” del contrato de Rubi con el Almería, porque ni tan siquiera ha sido presentado, a pesar de que el club lo haya publicado en su página web, pero a diferencia de otros clubes, como Sevilla o Cádiz, que, sí lo han hecho ya, habrá que esperar al mes de julio para conocer los entresijos de ese contrato de tan larga duración que le ha hecho el club al entrenador catalán. Ya digo que no encuentro precedentes en los últimos años en la Liga y de ahí que llame la atención ya que, por lo normal, los contratos de los entrenadores, a diferencia de los jugadores, van unidos a objetivos y el del Almería, salvo que desde el club se diga lo contrario, el de la próxima temporada está muy claro desde ya, y decir lo contrario no tendría casi sentido. De ahí que andemos expectantes ante la presentación, ahora dilatada en el tiempo, del nuevo inquilino del banquillo rojiblanco, de su papel en al confección de la plantilla, de su grado de decisión, etc. Así como conocer de primera mano el balance que haga de la temporada El Assy, cuyo desenlace final está muy lejos del pregonado a los cuatro vientos en las pocas ocasiones que ha comparecido públicamente, después de lo desastrosa, deportivamente hablando, que ha sido la temporada, habiendo sido el club, después del Real Madrid, que más pasta se gastó el verano pasado y los resultados no han sido los esperados. Por cierto, sigo insistiendo en que, al margen de la contratación del entrenador, el club debería de haber puesto su “radar” en hacerse con los servicios de un buen director deportivo para confeccionar una plantilla que mucho me temo va a necesitar una reestructuración muy a fondo.