Postureo en qatar

Se multiplican en las últimas semanas y meses noticias y reportes internacionales relacionados con tal o cual selección nacional de fútbol y su presencia en la Copa del Mundo Qatar 2022, que arrancará dentro de menos de un mes y que sigue levantando polvareda por cuestiones que nada tienen que ver con el que debería ser su objeto único: la celebración del mayor y más interesante torneo de fútbol que pueda haber sobre la faz de la Tierra.

En España y en otros países saltan a la agenda de los medios y al debate público asuntos como la pertinencia o no de portar brazaletes con la bandera arcoiris en solidaridad con el colectivo LGTBI, perseguido y carente de libertad en el país que organiza dicho torneo. De esa manera, tal o cual selección le muestra al mundo, y se supone que le da un 'zasca' al propio país catarí (?), lo a favor que está de la libertad y lo malo que es que a una persona la torturen o la maten por su orientación sexual. Obviedades del mundo libre, vaya, que se les suponen a cualquier sociedad mínimamente avanzada. Perogrulladas que no es necesario mostrar ni evidenciar si no se quiere correr el riesgo de caer en la cultura del postureo.

Mas ejemplos. La selección nacional de Dinamarca, vestida por la firma deportiva Hummels, jugará con unas camisetas con los logos (de la marca y del escudo federativo) difuminados y apenas visibles porque, exponen, no quiere "ser visible durante un torneo que ha costado miles de vidas en la construcción de los estadios" y por "el historial de derechos humanos" de Qatar. Trocotró.

Y que nadie me diga que todos los gestos suman, y que todo contribuye a visibilizar no se qué causa, y que hay que posicionarse a favor de no sé qué y en contra de no sé cuántos. Si un país verdaderamente quiere poner sus valores encima de la mesa y cree que el Mundial es un escaparate perfecto para ello, que renuncie a jugarlo. Que tenga los huevos de contarle a su pueblo que no va al Mundial porque va en contra de sus principios. Yo me quitaría el sombrero, ojo, pero nadie hará eso. Todo lo demás es pura postura inútil.