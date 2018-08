Ni cosquillas

Sacar conclusiones definitivas de estas primeras jornadas sería cuando menos una temeridad, ni siquiera habría que fijarse en el resultado, pero de algo hay que partir contando con las sensaciones de la pretemporada. Nadie puede exigir más lucha y compromiso, sin embargo algo, o mucho, escasea en esta apuesta 'low cost' de Alfonso García. El titular elegido creo que puede resumir buena parte de un choque disputado ante un Cádiz claramente inferior al de la pasada campaña. Si frente a un conjunto a la baja los recursos brillaron por su ausencia, malos augurios presagio. Una cosa es firmar varios, o bastantes, jugadores que prometen según los responsables, en plural, de la dirección deportiva y otra es darles toda la responsabilidad. Se ha pasado del negro (jugadores acabados) al blanco (jugadores noveles) como el que pasa del tocino a la lechuga. El hecho de apenas generar ocasión alguna ni juego con cierto sentido durante todo el encuentro, no puede ni debe cegar a nadie pese a la mínima derrota. Joaquín, el mejor de los rojiblancos, no es Dios para no errar ni una sola vez. Sin la cobertura de sus compañeros, bastante hizo. De la Hoz y Arzura fueron dos islotes con la única virtud de molestar por su zona y solo Chema y Juan Carlos lo intentaron a cuentagotas. El problema es que no pudieron pese al corazón de Rioja, perdido por la derecha, y la lucha de Sekou. Ya no hay más, o sí, porque Aguza se sentiría en el banquillo un tanto extraño en un conjunto en el que a buen seguro él se ve titular. Si la baza es la incorporación de Álvaro Giménez y lo que llegue, parece que del mismo perfil, se empieza a desbaratar el sueño de Alfonso García cuando comparó la plantilla actual con la del primer año de Emery. No sé qué va a pasar en los próximos encuentros en el Mediterráneo, pero me da que ni un solo reproche irá, si los hubiere, hacia los sufridos futbolistas rojiblancos ni hacia el cuerpo técnico. Me temo que más de uno y dos saldrán del Mediterráneo roncos y con dolor de cuello en busca de los ocupantes del palco de honor.