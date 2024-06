El momento decisivo

Apenas un día resta para que el Almería B afronte uno de sus encuentros de mayor importancia en la presente temporada y que está muy cerca de llegar a su fin. Los rojiblancos están a tan solo dos partidos de poder conseguir el tan ansiado y necesario ascenso a Segunda RFEF. Después de superar a dos grandes rivales de la talla del Atlético Malagueño y del Real Jaén, al conjunto dirigido por Alberto Lasarte solo le queda superar al Toledo, al que les ha tocado medirse en esta última eliminatoria del play off, siendo el último obstáculo que a los almerienes les falta superar para lograr saltar a la cuarta categoría del fútbol español. Será este domingo al mediodía cuando los rojiblancos comienzen esta última y definitiva eliminatoria frente a los toleadanos y, una vez más, tocándoles disputar el choque de ida ante su gente en el Power Horse Stadium. Así, tendrá que ser en el Salto del Caballo donde se decidirá si finalmente los almerienses acaban consiguiendo el tan deseado ascenso a Segunda RFEF. Este periodista no va a negar que hubiera sido demasiado bonito poder vivirlo en primera persona en tierras almerienses, si bien no es menos cierto que lo primordial es acabar consiguiendo el objetivo sea donde sea. La generación dorada que hizo historia el pasado curso en la División de Honor Juvenil, alcanzando cotas que parecían inimaginables como aquel subcampeonato de la Copa del Rey Juvenil en aquella histórica Final Four de León, están a punto de conseguir otro de sus grandes hitos en su salto a categoría sénior tras concluir su etapa formativa en las categorías inferiores del fútbol español. Una generación a la que en el salto al filial se les han unido piezas importantes como las de Aarón Romero, Luis Lara o del roquetero Cantón, entre otras. Nadie dijo que el reto iba a ser fácil, pero jugadores como Bruno Iribarne, Marcos Peña, Rachad, Valen, Marsu, Paco Sanz o Joan ya demostraron el pasado curso, también a las órdenes de Alberto Lasarte, que les van los grandes retos y el de lograr un ascenso a Segunda RFEF no debe ser menos. El momento decisivo de este Almería B ya está aquí.