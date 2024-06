Almería, 13 de junio de 2024. Estimado Piñeiro, en verdad que este filial (o equipo dependiente, como legalmente ya sabe el Real Jaén que está inscrito) se merece todo lo bueno que le ocurra. De la mano de Alberto Lasarte ha vuelto a ser eso, un equipo B que ha nutrido al primer equipo cuando la situación lo requería, ahí están los estrenos en Primera de Marciano, Rachad, Peña o Sanz, y también ha descrito una trayectoria prometedora tanto en la fase regular como en los play off de ascenso. Ya no es aquel equipo desnaturalizado repleto de futbolistas especulativos. Apear a otro filial del nivel del Malagueño y a un histórico como el conjunto jiennense no resulta nada sencillo y ahora, de postre, les viene otro equipo con toda una provincia detrás, como es el Toledo. En estas divisiones es donde se respira el fútbol puro. Bien estará si se asciende, pero hay que recordar que equivaldría a lo que antes era pasar de Preferente a Tercera. Un filial de un equipo profesional debería estar en 1ª RFEF.