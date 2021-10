Adolfo Suárez, liderazgo

El pasado 28 de septiembre veía el editorial de Carlos Pagni, gran periodista argentino que conoce España muy bien, en el programa Odisea Argentina (Canal La Nación) Pagni dio una definición muy interesante de liderazgo y de lo que hay que exigirles a los líderes en una democracia: "El verdadero liderazgo, la clave del liderazgo consiste en que el líder le puede explicar a quienes lo siguen hacia donde los conduce. Una imagen del futuro". Para lograrlo es imprescindible que los líderes, los responsables públicos, vivan el presente apegados a la realidad, sin manipular el pasado ni vender el futuro como capos mafiosos. Hoy los españoles estamos bregando con un asedio brutal, financiado internacionalmente, véanse las declaraciones del general chavista Hugo Armando "El Pollo" Carvajal Barrios, para que doblemos las manos y desertemos de nuestra civilización, libertad y dignidad, ante una gavilla de politicastros y rentistas, que entre un sinfín de disparates, han puesto a los herederos de Sabino Arana y Luis Companys, con un pistolero de reconocido desprestigio moral y humano como vocero, a mangonear en los destinos de España. Ferraz y Génova dale que te pego con sus fanfarrias y festejos. Para ellos no hay problemas de desempleo ni ruinosos costes eléctricos, de carburantes o de la cesta de la compra. Tampoco angustias por la jubilación y la cuantía de las pensiones. Constituyen una supuesta élite que juega en contra de la Nación española. Nada más hay que ver las leyes y presupuestos que indistintamente promulgan y consienten. El domingo, felizmente, me enviaron el video de una entrevista de Adolfo Suarez en TVE en 1986: "La libertad implica también un concepto profundo de liberación. Liberación de todos aquellos obstáculos de carácter cultural, económico, social que están impidiendo a muchísimos españoles ejercer realmente la libertad…lo que no quiero es que se queden en palabras huecas los principios consagrados en la Constitución…no es dar una lección, es asumir un compromiso, el compromiso de que hay que hacer muchas transformaciones hacia las metas ideales de justicia porque si no, nos instalamos en un pragmatismo en el que vale todo con tal de continuar en el poder, o vale todo para alcanzar el poder, y así viene el desprestigio que tenemos los políticos y los partidos políticos en la vida española". Argumentos para reflexionar.