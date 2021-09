Agresiones a vigilantes

La semana pasada cinco fueron los vigilantes de seguridad que recibieron agresiones en el hospital Torrecárdenas. En este caso, todos eran empleados de la empresa Securitas y al servicio del SAS. Algunos de ellos ya han pedido una baja médica para recuperarse de las agresiones recibidas. No obstante, este no es un caso aislado en absoluto. Durante el curso del 2021 otros muchos vigilantes han sufrido agresiones en esta provincia. Parece que no podemos disociar la idea de que la agresión forme parte del ejercicio profesional de estas personas. No obstante hechos de este calibre no solo atentan contra la dignidad del ser humano sino que, peor aún, cuestionan gravemente la inacción de quien pudiendo evitarlo permite que se produzcan. No solo la opinión pública tiene que concienciarse y mostrar una posición intolerante ante estos atentados a la dignidad sino que los poderes públicos deben actuar de forma enérgica cuanto antes. Los medios de comunicación deben mostrar de forma directa noticias como esta para clarificar el contexto real donde se mueven estos trabajadores. Al parecer, uno de los agentes sociales, La FTSP-USO Andalucía, ha condenado estas agresiones y las ha evidenciado públicamente. Es más, según fuentes, han denunciado los hechos a la subdelegación del gobierno y a la unidad provincial de seguridad privada. El deseo de esta central sindical es que la máxima autoridad provincial tome cartas en el asunto para sanear esta terrible situación lo antes posible. Además la FTSP-USO lleva tiempo con la campaña de STOP AGRESIONES donde reclama que los agresores sean condenados como si agredieran a un agente de autoridad y donde pide más equipos de protección individual para los vigilantes en cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales. En definitiva la FTSP-USO Andalucía está muy preocupada por la deriva de esta situación y la condena públicamente. No puede permitir que estos atentados a la integridad y dignidad personal se normalicen y pasen desapercibidos. Este sindicato desea ofrecer su apoyo a los afectados y proponer a otros agentes sociales que entre todos abran un debate social que sin duda es necesario. La comisión de agresiones en el hospital Torrecárdenas es permanente amén de que esta semana haya sido excesiva. Por esa razón nadie puede quedarse de brazos cruzados. Hay que para esto entre todos.