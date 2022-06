Almería es una ciudad ganadora

Lo que estamos viviendo estos días en Almería confirma algo que va más allá de los éxitos deportivos. ¡Cómo me ha gustado estos días ver mi ciudad llena banderas y gestos de apoyo a nuestro equipo y cómo me ha emocionado ver sus calles llenas de almeriense de todas las edades felicitando y vitoreando a los jugadores! Y es que, como dije al equipo cuando vino a ofrecer la Copa de vencedores al Ayuntamiento, las últimas semanas han demostrado dos cosas. La primera es que la categoría no se gana; la categoría se tiene. Y Almería ha demostrado ser una ciudad de Primera sin lugar a dudas. La segunda es que los almerienses, cuando estamos unidos somos imparables. Quiero felicitar desde aquí a la UD. Almería no sólo por la sensacional campaña que ha culminado con la vuelta a la máxima categoría del fútbol español, sino también por la eficaz y prudente planificación de tiempo y proyecto que ha emprendido el club desde que el presidente Turki Al-Sheikh iniciase una nueva e ilusionante etapa de generosa identificación con la ciudad que tiene en el remodelado estadio uno de sus símbolos más espectaculares. El ascenso de la UD. Almería a Primera División constituye una extraordinaria noticia para todos los almerienses porque el retorno de nuestros colores a la competición de élite supone una magnífica plataforma de promoción del nombre de nuestra ciudad. La liga española es un producto deportivo de primerísimo nivel que cuenta con millones de seguidores repartidos por todo el planeta, e incorporar el nombre de Almería a la actualidad futbolística mundial supone un inmejorable escaparate de promoción con un alcance que sería inalcanzable e inasumible para cualquier administración pública o iniciativa privada que pretendiera llegar a un público tan global. A nivel más local, el hecho de disputar cada quince días partidos de primera división en Almería, con la presencia de los mejores jugadores del mundo, las aficiones rivales y el despliegue de medios de comunicación, supone un gran aliciente para la dinamización comercial de la hostelería, la restauración y el comercio almeriense, y posibilitará además el desplazamiento de muchos aficionados almerienses que seguirán al equipo en sus partidos como visitante. Disfrutemos ahora de este gran éxito y no nos pongamos más límites que nuestros propios sueños. ¡Enhorabuena, Almería!