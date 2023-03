Si hay algo que da problemas en el laboratorio de Química, son los empalmes. En los refrigerantes, sobre todo, un empalme mal hecho a mitad del montaje, puede dar al traste con un buen puñado de horas de trabajo. Por eso, cuando hace unos días vi un artículo sobre "el corredor mediteáneo y la conexión de Almería con Francia previstos para el 26", escrito por Cristian Castillo Gutiérrez, Prof. de Logística y Operaciones, de la UOC, se me pusieron los pelos, de la barba, como escarpias.

El artículo desprende orden y método, desde el principio, pues en Almería sabemos de sobra que nuestro futuro no puede seguir vinculado a los camiones, y la única alternativa viable es el tren. Y eso es lo que dijo en su día la U.E. Y por eso diseñó, entre otros corredores, el "Corredor Mediterráneo". Pero no a demanda de Almería, como habría sido lo lógico. Es un corredor de 7.000 km que comienza en Algeciras, y llega, ni más ni menos, que hasta Zahony, en la frontera entre Ucrania y Hungría.

"El área influencia de este corredor, representa el 46 % del PIB español y el 60 % de las exportaciones a Europa, lleva en construcción más de 25 años y ha pasado por seis gobiernos, ocho ministros de Fomento y diferentes fechas de finalización, siendo la última: el año 2026." Castillo dixit.

En lo que afecta a Almería, lo que queda es solamente: "Tramo 13, en el que queda pendiente, entre muchos otros, la nueva plataforma de doble vía de ancho internacional Murcia-Lorca y completar la doble vía de ancho internacional (AVE) Pulpí-Almería", dice también el profesor de la UOC.

"Llegados a este punto, solo queda esperar que, no más tarde de 2026, el Gobierno central cumpla con su compromiso de conectar Almería con la frontera francesa y finalizar así las obras de lo que se puede considerar ya, por su duración, la Sagrada Familia de las infraestructuras ferroviarias españolas." Y por último una cita bastante irónica, me atre vo a calificar, de Castillo.

Podría seguir citando cifras bastante molestas, por cierto, sobre la riqueza que ha perdido ya Almería con esta obra inconclusa, que me recuerda el episodio de Asterix y Obelix en Egipto, ayudando a Numeróbis, "gran arquitecto de Alejandría", lo cual, según Cleopatra, "no es gran cosa". Lo bueno del libro, es que al final de todo, Numeróbis consigue cumplir con el plazo de entrega del palacio a Cleopatra, cosa que no veo yo muy factible en el tema del corredor mediterráneo, al menos en lo que afecta a Almería se refiere. ¡Aquí no está Panorámix para ayudar al gobierno a cumplir compromisos!