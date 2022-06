Almería gana paseo marítimo

Durante años se ha dicho y no sin demasiado desacierto, que Almería ha vivido de espaldas al mar. Este argumento, que refleja el inexplicable desprecio que durante años ofreció nuestra ciudad al que, sin duda es su principal activo, se está invirtiendo desde la planificación y la gestión del Ayuntamiento, que ha centrado en la franja litoral de la capital uno de sus principales ejes de futuro. No hablo hoy del proyecto Puerto-Ciudad, que es una iniciativa en marcha y que a largo plazo va a transformar la Almería del S.XXI, sino de una actuación más directa y de enorme beneficio colectivo como es la esperada prolongación del Paseo Marítimo hasta la desembocadura del río. Los almerienses acabamos de ver concluida esta obra, que era esperada por todos, y que ha sido el resultado de una actuación cofinanciada entre el Ayuntamiento y el Gobierno de España que en breve será abierta al público para el disfrute de todos. Una obra que se hace realidad a pesar de los inconvenientes que han acompañado su ejecución, y que no nos deben hacer olvidar que nos permite multiplicar y mejorar nuestro Paseo Marítimo, que alcanza así los 3,5 kilómetros desde el Cable Inglés hasta la desembocadura del río, zona que será objeto de una próxima intervención que haremos en colaboración con la Diputación Provincial. Y creo que es justo destacar que cuando el objetivo compartido es el beneficio de los almerienses no deben existir colores ni disputas políticas entre administraciones de distinto signo. Por eso no sólo estoy muy satisfecho por el resultado de unos trabajos que enriquecen de manera considerable la franja litoral urbana de Almería, sino que también me alegra que un proyecto tan importante haya podido culminarse con éxito desde el entendimiento y la voluntad de colaboración entre dos administraciones de signo político diferente. En unos tiempos en donde el diálogo y la colaboración leal entre administraciones gestionadas por dos partidos políticos enfrentados parece algo imposible, creo que es una excelente noticia que en Almería hayamos demostrado que es posible sumar esfuerzos desde la discrepancia política. Y como resultado de todo ello, Almería avanzará junto al mar recuperando y regenerando un espacio de alto valor medioambiental y paisajístico, que está destinado además a convertirse a corto plazo en uno de los puntos de más interés urbano de Almería.