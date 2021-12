Almería suma en cultura

El autor de la presente columna llevaba un promedio de dos años sin escribir una sola palabra en este querido periódico; un medio de comunicación ejemplar que es "casa" desde 2012.

Hoy he vuelto a desenfundar la "pluma láser" (cualquiera se quita el sombrero cinéfilo, y más en esta tierra de cine) para algo que tanto tiempo llevaba deseando hacer:

Quisiera enmarcar, tal cual, unas palabras muy sinceras como ciudadano y también como miembro de todo un sector artístico dorado de esta brillante y enorme tierra, ALMERÍA. Ya en su momento lo expuse públicamente en este mismo diario, incluso antes de las últimas elecciones, sin nombrarlo directamente, pero sí aludiendo a la verdadera importancia de su amplia experiencia en la materia.

Su destinatario es el concejal de cultura, Diego Cruz; alguien que está desarrollando su cargo político de forma plural, abierta, inclusiva, seria y decidida.

El eslogan de "Almería del futuro" lo porta contrastando así, además, la importancia y la "realidad" del Plan Estratégico (Almería 2030) desde su vector de cultura, hayan dicho o digan lo que digan unas pocas voces desde el municipio; voces que solo pueden pretender fragmentar la prosperidad con ello..., o sacar rédito a toda costa desde el desconocimiento en términos prácticos (hechos). Su perfil natural y moderado le brinda un extra de cercanía y escucha activa, tan poderosas de cara a pulir todas sus funciones.Pero además, Diego es artista..., y conoce perfectamente, de más, las posibles necesidades del día a día en materia cultural.Y no, quien me conoce bien, sabe que no soy de lanzar almíbar porque sí... Diego merece ese almíbar sobradamente, bien merecido, desde todo un conjunto.

Querido Diego, en negrita, siéntete orgulloso de tu actual papel en el Excmo. Ayuntamiento de Almería, y no solo de tu carrera y trayectoria artística.

Gracias por incluir en tu agenda incluso estilos musicales que distan mucho de los propios. Gracias por entregarte a la innovación y también al futuro, porque tú sí lo demuestras con hechos sólidos.

Gracias por tener las puertas abiertas a verdaderos potenciales en términos de prospección. Te escribe y sella estas líneas un ya amigo, pero también alguien que ha sido inconformista, analítico y quizá también muy crítico con otros.

Gracias por sumar, porque contigo Almería suma...