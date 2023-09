Nunca he sido bueno contando una película, pero hoy eso no es un problema, pues para eso tenemos la Wikipedia, en la que he buscado la película española Omnívoros, escrita y dirigida por Óscar Rojo, y estrenada en España hace 10 años. En la película, “Marcos Vela (Paco Manzanedo) es un prestigioso periodista gastronómico que ha de escribir un reportaje sobre la reciente aparición de «Restaurantes Clandestinos». Su investigación le llevará a descubrir que uno de estos restaurantes esconde un terrible secreto. Ayudado por Eba, una misteriosa mujer, Marcos Vela consigue acceder a este Restaurante Clandestino para participar en una de sus cenas furtivas.” Y “lo que empezó siendo una rutinaria investigación periodística acabará convirtiéndose en una atroz pesadilla”, pues vegetarianos, desde luego, no eran los comensales. Y hasta ahí puedo contar.

La traigo a colación, por el aumento del consumo de vegetales en las dietas actuales, y como ejemplos de vegetarianos ilustres, tenemos a Pitágoras y a Rousseau. Pitágoras era vegetariano porque “el alma era inmortal, y al fallecer cualquier animal, ésta se trasladaba a otro animal.”

A principios de la Edad Media, la vida monástica impulsa la alimentación a base de vegetales; el consumo de “carne” solo se permitía a monjes enfermos. Voltaire no comía carne porque los animales también sufren.

Después, el consumo de carne se asoció con la fuerza física, el poder, la potencia sexual. Así, en México, ya a prinxipios del S XX, pensaban que la dieta de las clases bajas: maíz, frijol y chile, era de peor calidad. ¡Pero rectificaron!, y desde 1930 las autoridades reconocieron que los alimentos básicos del pueblo tenían valor nutricional.

Actualmente, los países más vegetarianos del mundo, son: India, Israel, Taiwán y México. España se encuentra lejos de los puestos de cabeza, a pesar de su pasado agrícola y su rica tradición en platos a base de cereales y legumbres, en los que sabiamente se mezclaban vegetales y productos cárnicos, con las ventajas añadidas que los nutrientes desprendidos de unos durante la cocción, se incorporaban a los otros, y mutuamente se enriquecían. Pero es que, además, eso permitía aprovechar todas las partes del animal pues unas partes se incorporaban, fundamentalmente, por dar sabaor, y otras porque sin una larga cocción era imposible comerlas. Pero dejaré esas cuestiones para los expertos: cocineros y nutricionistas.

Lo verdaderamente importante para la Naturaleza y las personas, es “aprovechar todo”: economía circular, y disfrutar todo: labor encomiable de los cocineros.