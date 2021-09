Aquilino Duque. Versos libres

Poema Plenitud " Hay que buscar con la esperanza de no encontrarlo todo. Hay siempre que pararse a dos jornadas de la felicidad. Hay que tender al infinito. Estar a punto de llegar pero no llegar nunca. Eso es la plenitud. Eso es la vida" (El engaño del zorzal, 1986) El 18 de septiembre nos dejó Aquilino Duque Gimeno (Sevilla1931-2021) Poeta. Uno de los escritores en español más importantes del siglo XX y lo que llevamos del XXI. Estudió Derecho en la Universidad de Sevilla. Continuo sus estudios en Cambridge y en Dallas (Texas). Profesor de Literatura Española Contemporánea en Chicago, Pennsylvania, Georgetown, Guadalajara (Jalisco), Graz (Austria) y Roma. Conferenciante y divulgador incansable de la tradición cultural española: "Lo que quiero es hacer algo para continuar una tradición de la que estoy muy orgulloso, que es la que han hecho tantos españoles ilustres con la pluma, con el microscopio, con el pincel o con la espada". A.D. nunca dió la espalda ni a la realidad de la naturaleza humana, ni a la importancia que tiene el desarrollo del pensamiento histórico en la educación y cultura de ciudadanos libres, responsables del gobierno de sus Naciones. Autor brillante de novela, ensayo, memorias, crítica, artículos, erudición y traducción. Gracias a Agapito Maestre conocí la obra de Aquilino Duque; especialmente el libro Mano en Candela. A. D. es un humanista caracterizado por su honradez intelectual y espíritu independiente, que supo cómo pocos comprender la tradición, cuestionarla con respeto, ironía, humor y amenidad. Diciembre de 2003, en el programa de TVE Negro sobre blanco explicaba: " Para mí la literatura es una especie de necesidad que tengo de contar cosas, de expresarme y de opinar críticamente sobre el mundo en el que me ha tocado vivir". Precisamente por su valentía, moral y honestidad, el sectarismo, cainismo español, la repugnante censura de "lo políticamente correcto" pretendieron silenciarlo. Con dignidad cervantina y pulso de verdad velazqueña declaraba "No soy una victima por la sencilla razón de que me considero más que sujeto de derecho, sujeto de deber y portador de valores". Poema Renovación " Si dices la verdad no la repitas. Sólo el que miente insiste. Hay que cantar siempre algo nuevo, nacer un poco cada día. No permitas que el tiempo te aprisione en su círculo mágico" (Aire de Roma andaluza, 1979).