El PP no está dando cuenta de su gestión al frente del Ayuntamiento de Almería. Se supone que la campaña electoral es para hacer propuestas al electorado y explicar lo bien que se ha hecho todo en el mandato anterior. Muchas vallas publicitarias, pero ninguna explicación, en manifiesta prepotencia. No se explica por qué se están instalando contenedores de basura soterrados en lugares privilegiados, mientras en los barrios, donde eso sería mucho más fácil y barato, se mantienen los contenedores más antiguos, ineficaces y sucios, cuando no averiados. Véanse p.ej. los de la Plaza Pavía, con asqueroso corral incluido. La periferia, además, ve solo de vez en cuando pasar las máquinas de limpieza, mientras en el centro es habitual que se pasen la noche dando la tabarra con sus ruidos arriba y abajo hasta ser bien de día. Aquí habría que hablar también de la privatización de los servicios públicos esenciales, agua, limpieza, jardines y fuentes…

¿Qué se va a hacer de la llamada corona norte, o sea, de La Molineta? Con la apertura del Ikea va a sufrir una presión humana extrema, que ya debería estar prevenida por el Ayuntamiento, dado el carisma y la popularidad del paraje en la capital. Pero no. Ya se está construyendo la torre de 15 pisos que va a iniciar su urbanización, émula de las dos horribles torres que han venido a sustituir al viejo Toblerone en las cercanías de la Estación. Dos mamarrachos que ya veremos cómo se comportan en caso de que se produzca un seísmo de importancia en la zona.

Aquí cabría hablar también del Canal de S. Indalecio, del que nada sabe el Ayuntamiento. Y de la llamada Cueva de la Columna, infraestructura histórica del agua hasta ahora preservada por quedar oculta de forma natural.

Y la Diputación, ¿tiene prevista la ampliación de la Residencia Asistida de su titularidad? ¿Tiene propuestas sobre ella el Ayuntamiento para llevarlas al pleno provincial? ¿Van a dotarla, a perfeccionarla o modernizarla?

¿Cómo va el Ayuntamiento a contribuir a paliar la situación de los sin-techo, cuyo número no para de aumentar?

¿Va a permitir que se siga derrochando agua en campos de golf?

¿Por qué no explica de manera clara y rotunda la pérdida de 30 millones de euros en sentencias judiciales contrarias por su mala gestión?

¿Qué tiene previsto para revitalizar el Casco Histórico?

En esta campaña se tendría que estar hablando de estos y muchos otros asuntos locales.