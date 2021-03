Ayudas que llegan tarde

Está preparando el Gobierno una batería de ayudas para paliar las graves consecuencias de la pandemia en la economía española. uno se dedicará a ayudas directas para empresas afectadas por las restricciones y se canalizará a través de las comunidades. Otro se destinará a reestructurar una parte de los 118.000 millones en créditos avalados por el ICO. Y el tercero se empleará en la recapitalización de firmas medianas y lo orquestará la empresa pública Cofides. Y yo me pregunto, ¿ahora? Que lo principal en estas circunstancias haya sido la luz no quita que un Gobierno pueda y deba trabajar en todas y cada una de sus ramas a pesar del proceso por el que se esté pasando. ¿Qué pasa con los negocios que ya han cerrado? ¿Cómo se va a ayudar a las personas que han perdido el trabajo? Que se conformen con cobrar el paro... ¿no? ¿Y después? Cuando les sea imposible encontrar un nuevo empleo.. ¿Que se conformen con el ingreso vital mínimo? No me gustaría tener que esperar para ello, primero por su tardanza y después por el alto porcentaje de denegación.