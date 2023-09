Aznar ha tocado a rebato y el PP, pronto y obediente, se ha puesto en marcha. Feijóo ha ido a rendirle pleitesía a su fundación, la FAES, y le ha dicho Sí, bwana, a su llamamiento de corte trumpista contra algo que ellos mismos han propagado, una posible amnistía a los implicados en el Procés catalán, aunque aún no haya nada de eso y el PSOE afirme por activa y por pasiva que todo lo harán dentro de la Constitución. Se trata, como ha dicho el inefable Bendodo, de un movimiento “preventivo”, que se ve que ahora, en política, hay que poner antes los bueyes que el carro. Respecto a Cataluña, entonces, sigamos con la política del “A por ellos, oeeee”, como se ha venido haciendo desde que Felipe V bombardeó Barcelona desde Montjuich en 1714.

Aznar no es nadie ya en el PP, al igual que Puigdemont no es nadie en Junts per Catalunya o Felipe no es nadie en el PSOE. Si bien, en este último caso, es verdaderamente cierto, como se vio cuando el golpe contra Pedro Sánchez urdido por él con Susana Díaz, en los dos anteriores se ha demostrado que no están, pero mandan; no son, pero deciden como si lo fueran. La derecha hace estas cosas, tanto la nacionalista española como la nacionalista catalana.

Llevamos más de dos siglos lidiando con el asunto catalán y nadie lo resuelve. Hasta ahora, solo se ha aplicado represión y persecución. Se prefiere que estén calladitos y no molesten antes que buscar, como ha dicho Feijóo, “un encaje de Cataluña en España” que sea satisfactorio para ambas partes, aunque ambas partes tengan que ceder en sus aspiraciones máximas. El PP prefiere seguir con esta situación de enfrentamiento, de daño a la convivencia y de ruptura social… ¿hasta cuándo? ¿Se puede basar el futuro de todo un país en la represión sobre una o varias partes de ese mismo país? Que más de dos siglos de conflicto se vayan a resolver de un plumazo no se lo cree nadie, pero poner piedra sobre piedra, poquito a poco, para llegar a alguna solución, ¿no es posible en España? ¿Vamos a seguir repitiendo per secula seculorum los errores del pasado?

Mientras tanto, un nuevo eje ha surgido en el mundo: el eje Varsovia–Moscú–Pionyang, al estilo de aquel Berlín–Roma–Tokio que dio lugar a la II Guerra Mundial. Ya veremos. Y un gran empresario australiano ha dicho que hay que subir el paro al 50 % para que el capitalismo funcione en bien de las élites económicas. Marx tenía toda la razón.