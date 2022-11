¿Black Friday o Black Fraude?

El Black Friday o 'viernes negro' surgió hace más de 50 años en Estados Unidos como una campaña de grandes descuentos al día siguiente de Acción de Gracias. Su nombre se debe al hecho de que las tiendas en este día ven pasar sus números rojos a números negros. Es decir, salen de las pérdidas y comienzan a acumular ganancias.

Los titulares y los carteles estos días apuntan a descuentos del 50%, 60% y hasta el 80%, las tiendas se vuelven locas con los descuentos. Los expertos piden calma, sangre fría y no dejarse llevar por la publicidad, más bien aprovecharse de las redes sociales y otras fuentes de información para comparar precios, por ejemplo, consultar la web de la organización de los consumidores.

De acuerdo con diferentes estudios de mercados el 65% de los españoles comprará en el Black Friday y un 61% lo hará de forma online. El gran comercio es el mayor beneficiado de este tipo de campañas, dado que su volumen de ventas puede conseguir importantes descuentos de proveedores. El pequeño comercio lo tiene más complicado, pero no tiene otro remedio que sumarse al Black Friday porque si no lo hace puede encontrarse con un grave problema de inventario al que dar salida. Algunos establecimientos tratan de aumentar sus beneficios de manera engañosa, rebajando solo algunos productos a modo de cebo para clientes curiosos y desviando posteriormente su atención hacia productos no rebajados.

Es la jornada más esperada por los 'ecommerces' y con los descuentos también llegan las primeras estafas por internet. El año pasado el 20% de las compras realizadas en estas fechas en nuestro país fueron fraudulentas. Para evitar esos timos, es importante comprar en páginas de confianza. También hay que tener cuidado con el lugar de conexión: es importante huir de redes públicas como restaurantes, hoteles o bares. Este tipo de compras es recomendable realizarlas desde conexiones de confianza como el hogar. En caso de encontrar una rebaja excesiva, es recomendable comprobarla y asegurarse de su fiabilidad. Un tema importante es proteger las cuentas bancarias: existen páginas que incentivan a los usuarios a introducir su número de cuenta en diversas fases de la compra.

Mis consejos para evitar compras innecesarias y no dejarse arrastrar por la atracción emocional de las rebajas son: calcular previamente el presupuesto del que dispones, planificar las compras que debas o quieras realizar e, incluso, ordenarlas por orden de prioridad. Se puede vivir mejor con menos.