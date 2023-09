Lo que conocemos como buenas costumbre son como lo que conocemos como las buenas personas: necesarias en nuestras vidas y en el día a día rutinario. Dar las gracias es una buena costumbre, aunque, a veces, no sea necesario, como lo es sonreir a los demás cuando te sonríen, aunque ni siquiera conozca a esa persona. También es una buena costumbre dar los buenos días y decirle adiós al día con un buenas noches. Hay una buena costumbre, por desgracia muy en desuso, que es saber escuchar, no por ignorancia o por no saber qué contestar, sino por el simple placer de escuchar sin atropellar las palabras de la otra persona y dejar que los tiempos (como en el basket) sean de ambos. Las personas que acuden y tienen costumbre por hábito y afición a las tertulias, sí saben escuchar y hablar cuando les corresponde. ¡¡Que importante es saber escuchar!! Hay en general costumbres olvidadas y en desuso que hay que hilvanar de nuevo y otras que se han instaurado y actualizado y que por ética y estilo habría que desahuciar para siempre por los siglos de los siglos; y entre todas nos debe de quedar la buena costumbre de imitar a las buenas costumbre.